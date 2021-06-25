Повалило более полусотни деревьев и затопило дома: подытожили последствия грозы во Львове – фото
Источник:24 канал
Сразу после грозы, которая прошла во Львове 25 июня, спасатели начали работать в усиленном режиме. В городе деревья падали на машины и повалило электроопоры. Как следствие, перестал курсировать электротранспорт.
Об этом сообщили в ГСЧС Львовщины в комментарии 24 каналу. Также уже прокомментировали последствия непогоды в горсовете Львова. Там отметили, что непогода повалила более 50 деревьев.
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Спасатели работают в усиленном режиме
По состоянию на 17:40 к спасателям Львовщины поступала информация не только о поваленных деревьях, но и подтопленных жилых домах.
О последствиях непогоды сообщили в ГСЧС:
- Подтопило 1 улицу.
- Также подтоплены 10 частных домов.
- В результате падения дерева травмирован 1 человек.
- Его уже госпитализировали.
- Спасатели Львова резали 10 поваленных деревьев.
- К работам привлекли 11 единиц спецтехники.
- Работали 50 спасателей.
(информация по состоянию на 18: 20)
Кроме этого сообщили о дереве, которое упало на авто. В этот момент в транспорте находились люди. Вероятно, речь идет о дереве, которое упало на автомобиль на улице Ефремова.
На все случаи, где требуется помощь, спасатели выезжают.
Точное количество поваленных деревьев устанавливаем, ведь информация меняется ежеминутно. По состоянию на 18:00 дождь во Львове еще продолжается
– добавили в областном управлении ГСЧС.
Дерево, которое упало на улице Ефремова / Фото " первая частная мемарня"
Список последствий непогоды в городе от ЛГС
- 6 обрывов сетей электротранспорта.
- Упало 5 опор "облэнерго".
- Обнаружили обрывы на сетях "Львівсвітло".
- Подтопления на улице Сахарова и у торгового центра "Магнус" уже сходят.
- Водоканал выехал на улицу Торфяную, чтобы проконтролировать ситуацию касательно Полтвы.
Информация взята из фейсбука руководительницы отдела коммуникации ЛГС Кристины Процак. Она ее обнародовала в 17:20.
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Остановился электротранспорт
Также во "Львовэлектротранс" сообщили в комментарии 24 каналу, что из-за отключения тока электротранспорт в городе вообще не курсирует. Прогнозируют, что подачу тока восстановят лишь после полного прекращения непогоды.
Также отметили, что нужно будет очистить трамвайные пути и контактную сеть от поваленных деревьев. Возле автовокзала на улице Стрыйской сломанное дерево оборвало провода троллейбусной электросети.
Последствия грозы во Львове / Фото 24 канала, Кристины Процак, Игоря Лила и "Типовий Львів"