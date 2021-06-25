Повалило более полусотни деревьев и затопило дома: подытожили последствия грозы во Львове – фото

25 июня 2021 , 19:09
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Источник:

24 канал

Сразу после грозы, которая прошла во Львове 25 июня, спасатели начали работать в усиленном режиме. В городе деревья падали на машины и повалило электроопоры. Как следствие, перестал курсировать электротранспорт.

Об этом сообщили в ГСЧС Львовщины в комментарии 24 каналу. Также уже прокомментировали последствия непогоды в горсовете Львова. Там отметили, что непогода повалила более 50 деревьев.

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Спасатели работают в усиленном режиме

По состоянию на 17:40 к спасателям Львовщины поступала информация не только о поваленных деревьях, но и подтопленных жилых домах.

О последствиях непогоды сообщили в ГСЧС:

  • Подтопило 1 улицу.
  • Также подтоплены 10 частных домов.
  • В результате падения дерева травмирован 1 человек.
  • Его уже госпитализировали.
  • Спасатели Львова резали 10 поваленных деревьев.
  • К работам привлекли 11 единиц спецтехники.
  • Работали 50 спасателей.

(информация по состоянию на 18: 20)

Кроме этого сообщили о дереве, которое упало на авто. В этот момент в транспорте находились люди. Вероятно, речь идет о дереве, которое упало на автомобиль на улице Ефремова.

На все случаи, где требуется помощь, спасатели выезжают.
Точное количество поваленных деревьев устанавливаем, ведь информация меняется ежеминутно. По состоянию на 18:00 дождь во Львове еще продолжается
 –  добавили в областном управлении ГСЧС.


Дерево, которое упало на улице Ефремова / Фото " первая частная мемарня"

Список последствий непогоды в городе от ЛГС

  • 6 обрывов сетей электротранспорта.
  • Упало 5 опор "облэнерго".
  • Обнаружили обрывы на сетях "Львівсвітло".
  • Подтопления на улице Сахарова и у торгового центра "Магнус" уже сходят.
  • Водоканал выехал на улицу Торфяную, чтобы проконтролировать ситуацию касательно Полтвы.

Информация взята из фейсбука руководительницы отдела коммуникации ЛГС Кристины Процак. Она ее обнародовала в 17:20.

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Остановился электротранспорт

Также во "Львовэлектротранс" сообщили в комментарии 24 каналу, что из-за отключения тока электротранспорт в городе вообще не курсирует. Прогнозируют, что подачу тока восстановят лишь после полного прекращения непогоды.

Также отметили, что нужно будет очистить трамвайные пути и контактную сеть от поваленных деревьев. Возле автовокзала на улице Стрыйской сломанное дерево оборвало провода троллейбусной электросети.

Последствия грозы во Львове / Фото 24 канала, Кристины Процак, Игоря Лила и "Типовий Львів"

 

Автор: Олександр Марчак