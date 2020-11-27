Во Львове 27 ноября состоялась акция в знак памяти жертв Голодомора. Перед Генеральным консульством Российской Федерации на улице Левицкого активисты повесили чучело "москаля".

Подобную акцию члены организации "Объединение добровольцев" организуют уже 5 год подряд. Работники российского консульства уже привыкли к подобным акциям и реагируют на них спокойно. Об этом сообщил УНИАН.

Читайте также День памяти жертв Голодоморов 2020: какие мероприятия запланированы в городах Украины

Как прошла акция памяти жертв Голодомора

Главным действом в рамках акции памяти жертв Голодомора стало символическое повешение чучела "москаля". Импровизированную виселицу активисты устроили на дереве прямо перед Генконсульством Российской Федерации.

Этим мы хотели показать, что именно Россия виновата в смертях миллионов украинцев, что Голодомор – это не был искусственный голод, это был геноцид против украинской нации,

– отметила глава организации "Объединение добровольцев" Елена Живко.

Живко рассказала, что подобную акцию проводят и в других украинских городах – Харькове и Киеве. Когда-то она происходила и в Одессе, но местные жители восприняли это агрессивно.

В свою очередь, во Львове акцию восприняли очень позитивно – машины, проезжая мимо, сигналили в знак поддержки. Интересно, что и работники российского консульства не оказывали сопротивления. По словам Живко, они уже привыкли к акциям, которые проводят львовские активисты и "никогда не выступают" против них.

Также председатель организации рассказала, что в 2016 году по случаю памяти жертв Голодомора во Львове организовали настоящий спектакль. Под стенами Российского консульства сотрудник НКВД отбирал у детей хлеб и ел колбасу, пока девушка-украинка его не застрелила.

Смотрите видео акции памяти жертв Голодомора во Львове в 2016 году:



Во Львове повесили "москаля" перед Российским консульством / Фото с фейсбук-страницы Елены Живко



Такую акцию проводят уже 5 год подряд / Фото с фейсбук-страницы Елены Живко



Работники консульства никак не реагируют на активистов / Фото с фейсбук-страницы Елены Живко