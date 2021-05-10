Возгорание произошло в многоэтажке на улице Выговского, 1. О пожаре 24 каналу сообщили очевидцы происшествия.

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Людей с верхних этажей снимают краном

Как отмечают в пресс-службе ГСЧС, сообщение о возгорании поступило в 20:49. Огонь возник в квартире на втором этаже, однако дым распространился выше.

Очень сильное задымление было на лестничной клетке, и поэтому пришлось эвакуировать жителей подъезда с верхних этажей. Некоторых спасатели снимали с окон квартир вышкой.

Людей с самых высоких этажей эвакуируют вышкой: смотрите видео 24 канала

Как сообщают спасатели, пожар уже удалось локализовать. О пострадавших и причинах возгорания информации пока нет.

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