На Львовщине в масштабном пожаре сгорела деревянная церковь: есть пострадавший – фото
В селе Грицеволя, что во Львовской области, 25 декабря вспыхнула деревянная церковь. Огонь полностью уничтожил храм, однако удалось спасти колокольню. В пожаре пострадал 17-летний парень.
На Львовщине горела церковь
Инцидент произошел 25 декабря в селе Грицеволя, что в Радеховском районе. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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Там около 21:00 загорелась деревянная церковь.
Когда на место прибыли спасатели, здание храма было полностью охвачено огнем. Возгорание удалось локализовать в 22:51, а ликвидировать в 23:13. Огонь уничтожил церковь, к счастью, удалось спасти колокольню.
Есть пострадавший в пожаре
В результате возгорания 17-летний парень получил ожоги шеи, лица и верхних конечностей. От госпитализации он отказался.
Правоохранители устанавливают причины возникновения возгорания. К ликвидации пожара привлекли 8 единиц спецтехники и 34 спасателей.
На Львовщине в масштабном пожаре сгорела деревянная церковь / Фото ГСЧС
Пострадал 17-летний парень / Фото ГСЧС
Пожар вспыхнул в селе Грицеволя: смотрите карту
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