В селе Грицеволя, что во Львовской области, 25 декабря вспыхнула деревянная церковь. Огонь полностью уничтожил храм, однако удалось спасти колокольню. В пожаре пострадал 17-летний парень.

На Львовщине горела церковь

Инцидент произошел 25 декабря в селе Грицеволя, что в Радеховском районе. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Там около 21:00 загорелась деревянная церковь.

Когда на место прибыли спасатели, здание храма было полностью охвачено огнем. Возгорание удалось локализовать в 22:51, а ликвидировать в 23:13. Огонь уничтожил церковь, к счастью, удалось спасти колокольню.

Есть пострадавший в пожаре

В результате возгорания 17-летний парень получил ожоги шеи, лица и верхних конечностей. От госпитализации он отказался.

Правоохранители устанавливают причины возникновения возгорания. К ликвидации пожара привлекли 8 единиц спецтехники и 34 спасателей.

Обратите внимание! В селе Тартаков, что на Львовщине, 25 декабря произошел страшный пожар. Во время ликвидации огня в доме спасатели нашли тело 49-летнего мужчины – он не смог спастись.



На Львовщине в масштабном пожаре сгорела деревянная церковь / Фото ГСЧС



Пострадал 17-летний парень / Фото ГСЧС

Пожар вспыхнул в селе Грицеволя: смотрите карту