Пожар в результате удара молнии и сорванные крыши: последствия страшного урагана во Львове

Львов 30 июня снова накрыл мощный ливень. Ураган наделал много бед в городе – сорвал и повредил крыши, поломал деревья, и даже вырвал их с корнем. Коммунальщики всю ночь преодолевали последствия непогоды.

Ливень длился недолго. Однако вода успела вызвать настоящий автомобильный коллапс – она затопила множество львовских улиц, поэтому машины стояли в пробках.

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Ураган сорвал крышу со школы

По информации ZAXID.NET, 30 июня ураган сорвал крышу с местной начальной школы в селе Конопница недалеко от Львова. Староста села Эмилия Короляк рассказала, что инцидент произошел вечером во время непогоды. Сама школа уже старая, однако покрытие было новым.

Это фактически Народный дом, а школа арендует помещение. На школе полностью ураган снял крышу, а на Народном доме часть крыши осталась,

– отметила Короляк.

Она добавила, что 30 июня работники школы переносили из здания парты, документы и другие вещи. Помещения учебного заведения накрыли брезентом, чтобы защитить от дождей. Ущерб сейчас подсчитывают.

Конопница и некоторые другие прильвовские села сейчас обесточены после непогоды. Всего на Львовщине нет света в 191 населенном пункте. 85 из них обесточены полностью, а 106 – частично.

Шквальный ветер снес крышу со школы / Фото Эмилии Короляк

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В результате удара молнии загорелся жилой дом

Во время непогоды в селе Зимняя Вода загорелся жилой дом. Вероятная причина пожара – попадание разряда молнии. В ГСЧС Львовской области рассказали, что огонь вспыхнул примерно в 19: 00. Загорелся кирпичный дом на улице Казацкой.

Спасатели ликвидировали пожар почти 2 часа.

К работам привлекли 22 огнеборца и 4 единицы спецтехники.

Пламя уничтожило деревянное перекрытие между вторым этажом и чердаком на площади 117 квадратных метров, повредило деревянный пол, вещи домашнего обихода и рабочие инструменты.

Однако, к счастью, в результате пожара никто из людей не пострадал.

Голова Зимноводовского сельского совета Владимир Гутник рассказал, что сейчас соответствующие службы устанавливают официальную причину пожара.

"Скорее всего, причиной стала молния", – отметил Гутник.

По его словам, ураган также сорвал в селе крыши с 4 частных домов, а упавшие деревья повредили 2 автомобиля.

Смотрите видео с места пожара:

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Ураган сломал 118 деревьев и повредил 24 крыши

Во Львове штормовой ветер сломал 118 деревьев, 7 из которых упали на автомобили. Чтобы преодолеть последствия непогоды, коммунальщики работали всю ночь. Половину деревьев уже убрали. Также сильный ливень подтопил 29 подвалов и 10 подъездов. Кроме этого, ураган повредил 24 крыши. К утру 1 июля успели отремонтировать 2 кровли и осушить половину подвалов.

В ЛКП "Львовсвет" рассказали, что по состоянию на 8:00 есть 53 аварии на сетях и 3 сломанные опоры. Работу электротранспорта уже возобновили. Однако не курсирует трамвай №6, ведь на улице Хмельницкого дерево упало на опору контактной сети.

Всю ночь коммунальные службы в первую очередь расчищали магистральные дороги от поваленных деревьев, чтобы обеспечить проезд транспорта. Также ликвидировали сильные подтопления, прочищали дождеприемники, чтобы вода быстро сошла,

– отметила заместитель мэра Львова по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк.

По ее словам, коммунальщики продолжают работать. С 6: 00 к работам привлекли всех дворников и технику.

"Утром с руководителями районов мы провели объезды по городу. Ущерб непогода нанесла много, но критических ситуаций нет", – подытожила Маруняк.

Смотрите фото, как ветер повалил деревья во Львове / Фото ЛГС