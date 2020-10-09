Догадаться, о чем речь идет не так и просто, а реклама в эфире радиостанций только усилила градус интриги. "Хочешь жить красиво! Нет ничего невозможного. Катя Осадчая и Юрий Горбунов знают, как это сделать. Позволь себе больше", – говорится в сообщении.

Конечно, в сети уже появились различные версии. Даже известные блогеры не смогли остаться в стороне и тоже подключились к разгадке таинственного месседжа. Что это: предвыборная агитация, реклама нового телевизионного проекта. Или кто-то использовал медийные лица без их ведома?

Развеем слухи и успокоим: Юрий Горбунов и Катя Осадчая просто хотят познакомить вас с уникальным жилым комплексом во Львове – ЖК "Счастливый PLATINUM" от компании "НоваБудова". Как стало известно из пресс-релиза, опубликованного на прошлой неделе, известные телеведущие присоединились к рекламной кампании премиального жилья. Именитые супруги недаром стали послами ЖК "Счастливый PLATINUM": ведь жизнь здесь будет без преувеличения звездной. Начиная от совершенной архитектуры и заканчивая выгодой инвестиций – каждый параметр этого жилого комплекса бизнес-класса дает максимум преимуществ. Поэтому "Позволь себе больше!" лучше раскрывает плюсы, которые вы получите, купив элитное жилье в центре города.

Больше высоты в самом высоком здании в центре города. Больше шарма в специально спроектированной ночной подсветке фасада. Больше выгоды с уровнем доходности в 125 процентов, если покупать квартиру в начале строительства. Больше комфорта с собственной инфраструктурой, включающей супермаркет "Сильпо", консьерж-сервис, подземный паркинг и детскую площадку под охраной. В конце концов, больше роскоши жизни – с VIP-террасами, которые открывают просто невероятную панораму на центральную часть города. ЖК "Счастливый PLATINUM" создан для того, чтобы подтолкнуть к мечте, вдохновить уникальными возможностями, расширить собственные границы и подняться на новую высоту. Это не просто еще один жилой комплекс – это территория инсайтов, где наконец-то можно выдохнуть полной грудью, почувствовать настоящую свободу творчества, решиться на то, от чего отказывался ранее. В конце концов, позволить себе – больше.

Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе с ЖК "Счастливый PLATINUM" призывают: если выбирать квартиру ради инвестиций, или для жизни – то только такую, что превосходит ожидания. Ведь, чем амбициознее цели, тем выше достижения. И квартира в ЖК "Счастливый PLATINUM" от компании "НоваБудова" – это именно такое достижение, которое более чем просто удовлетворяет, а потому – способно сделать нас по-настоящему счастливыми.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая рекомендуют: "Позволь себе больше! Позволь себе квартиру в ЖК" Счастливый PLATINUM" от компании "НоваБудова".

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