Працювали усю ніч: як львівські комунальники борються зі сніговим колапсом – чарівні фото
У Львові продовжують розчищати вулиці від заметів. Вночі та вранці 10 лютого у місті працювали 97 одиниць снігоочисної техніки. Працівники комунальних підприємств розчищають сніг цілодобово.
Источник:Львівська міськрада
Заступниця мера Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк розповіла, що для посипання вулиць використали 465 кубічних метрів піскосуміші та 4 тонни реагентів й солі. Комунальні служби продовжують працювати.
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Як у Львові прибирають вулиці від снігу
За словами Маруняк, ситуація з прибирання вулиць Львова від снігу вже є кращою.
У зв'язку з тим, що сніг падав з 20:30 до 6:00, то ситуація в нас є доброю. Магістралі розчищені добре, транспорт їздить нормально, сніг вивозили цілу ніч в Галицькому районі. Внутрішньоквартальні дороги почищені не дуже добре, але вже значно краще, ніж було, тому продовжуємо їх прочищати,
– додала посадовиця.
Також комунальники продовжують чистити зупинки, переходи та тротуари. Маруняк зазначила, що у місті працюють значно більше двірників. Протягом ночі працювала техніка. Станом на ранок роботи не закінчились – зараз на вулицях міста працюють трактори та двірники.
"Зараз завдання для районів – максимально очистити внутрішньоквартальні дороги, і вивезти сніг з тих вулиць, де вузькі тротуари. Ми ще залучили техніку додатково від приватних підприємств – грейдери, тракторці, тому працюємо в інтенсивному режимі", – розповіла Маруняк.
Посадовиця зазначила, що, порівнюючи з початком снігопадів, зараз на вулицях міста стало більше двірників, а система працює краще завдяки відповідальним людям.
Дивіться фото, як вночі комунальники боролись з негодою / Фото Романа Балука
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