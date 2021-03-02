В городе Сколе на Львовщине, 2 марта правоохранители эвакуировали автомобиль местного активиста и журналиста Владимира Явдика. По его словам, удостоверения полицейских были просроченными.

Инцидент случился около 7:30. Машину активиста остановили, когда он ехал на работу.

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Правоохранители предъявили недействительные удостоверения

Явдик около 7: 30 выехал на своей машине со своего двора на работу. По словам мужчины, его почти сразу остановили правоохранители. На просьбу активиста предъявить документы полицейские показали просроченные удостоверения. Они объяснили это тем, что их руководство знает, что документы полицейских недействительны, однако у полиции "просто закончились бланки". По словам правоохранителей, авто мужчину остановили из-за анонимного звонка.

Мол, я незаконно езжу по Украине, потому что есть еще один автомобиль с такими же номерами. У меня на руках есть все необходимые документы на транспортное средство. Но на них никто не обращал внимания. Зато правоохранители показали свои удостоверения, у которых истек срок действия,

– рассказал Явдик.

После этого полицейские вызвали эвакуатор и забрали авто активиста на экспертизу. По словам Явдика, ему не предоставили акт об изъятии его автомобиля. Также активист отметил, что правоохранители не составили протоколы первичного и вторичного осмотра и не описали имущество. По мнению Явдика, "эвакуатор был частный от полиции".

Смотрите видео, как правоохранители эвакуировали авто активиста:

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Активист объясняет действия правоохранителей своей деятельностью

Явдик связывает действия правоохранителей со своей деятельностью. Он неоднократно открыто заявлял о незаконной деятельности правоохранителей и местных чиновников и говорил о "черных" рубках лесов.

"Неделю или две назад я обращался в ГБР и прокуратуру о том, что в полиции скрывают факт порчи служебного автомобиля. Возможно, теперь получил месть", – отметил активист.

По мнению Явдика, правоохранители надеются, что после эвакуации его машины они ограничат деятельность активиста по разоблачению незаконных рубок лесов. Журналист считает, что полицейские просто "получили указание от руководителей лесхозов".