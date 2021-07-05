Шумное празднование на Мемориале Небесной Сотни во Львове: студенткам грозит тюрьма
Источник:полиция Львовщины
Во Львове несколько студенток 4 июля устроили празднование Дня рождения на Мемориале Героев Небесной Сотни. Действо сопровождали фейерверки и российская музыка. Правоохранители открыли уголовное производство.
Правоохранители узнали о шумном праздновании из соцсетей. Сейчас они проводят расследование.
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Студентки устроили праздник на Мемориале Небесной сотни
- Правоохранители установили, что несколько девушек зажигали фейерверки и танцевали под российскую музыку на Мемориале Героев Небесной Сотни.
- Так они праздновали 18-летие своей подруги.
- Во время мониторинга соцсетей полицейские увидели сообщение, проиллюстрированное фотографиями и видео празднования.
- Нарушители учатся в университетах Львова и Тернополя.
Девушкам грозит тюрьма
Следователи открыли уголовное производство за "осквернение памятника". Если вину студенток докажут в суде, им грозит от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства инцидента.
Смотрите видео, как студентки устроили празднование на мемориале памяти: