Шумное празднование на Мемориале Небесной Сотни во Львове: студенткам грозит тюрьма

Во Львове несколько студенток 4 июля устроили празднование Дня рождения на Мемориале Героев Небесной Сотни. Действо сопровождали фейерверки и российская музыка. Правоохранители открыли уголовное производство.

Правоохранители узнали о шумном праздновании из соцсетей. Сейчас они проводят расследование.

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Студентки устроили праздник на Мемориале Небесной сотни

Правоохранители установили, что несколько девушек зажигали фейерверки и танцевали под российскую музыку на Мемориале Героев Небесной Сотни.

Так они праздновали 18-летие своей подруги.

Во время мониторинга соцсетей полицейские увидели сообщение, проиллюстрированное фотографиями и видео празднования.

Нарушители учатся в университетах Львова и Тернополя.

Девушкам грозит тюрьма

Следователи открыли уголовное производство за "осквернение памятника". Если вину студенток докажут в суде, им грозит от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства инцидента.

Смотрите видео, как студентки устроили празднование на мемориале памяти: