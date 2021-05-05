Из-за совпадения празднования Пасхи и Международного Дня труда украинцы имели 4 выходных дня подряд. Поэтому в течение 4 мая мобильные бригады Львовщины не сделали ни одной прививки от коронавируса.

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На Львовщине 4 мая не провели ни одной прививки

Министр здравоохранения Максим Степанов опубликовал данные, согласно которым, на Львовщине 4 мая не сделали ни одной прививки от коронавируса. Также в период Пасхальных праздников вакцинацию приостановили в Хмельницкой области. Сейчас мобильные бригады Львовщины постепенно восстанавливают свою работу.

По информации "Львовского портала", 3 мая на Львовщине совсем не проводили вакцинацию, а данных о количестве прививок 2 мая вообще нет. В то же время в предпасхальную субботу, 1 мая, в области вакцинировали только 20 человек.

Какая ситуация с вакцинацией в Украине

Не все регионы Украины приостановили вакцинацию на праздники. 4 мая прививки сделали более 3,42 тысячи украинцев.

В основном в регионах проводили от нескольких десятков до нескольких сотен прививок. Больше всего прививок сделали на Харьковщине – 384 дозы. Киевская область заняла второе место. Там сделали 355 прививок.

На Пасху и Обливной понедельник, 2 – 3 мая, в Украине существенно снизились темпы вакцинации. Мобильные бригады сделали прививки только 177 и 919 людям.

Интересно! В целом на Львовщине прививки против коронавируса получили более 52 тысяч человек. Вакцинацию проводят бесплатно. Ранее во Львовской облгосадминистрации заявили, что ни у одного провакцинированного жителя области не обнаружили тяжелых побочных реакций.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала