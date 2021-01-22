Празднование Маланки: Ukraїner привезет во Львов яркую выставку
Ukraїner и Львовский муниципальный художественный центр анонсировали совместный проект. Выставку "Маланка. Возрождение Карнавала" откроют 25 января.
Подробности о выставке
На стенах лектория будут представлены фотографии Сергея Коровайного, Дмитрия Бартоша и Александра Хоменко, показывающие празднование Маланки в Красноильске, Космачи и Осичках. Эти фото были сделаны во время экспедиций Ukraїner.
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"В течение нескольких лет мы исследовали, как празднуют Маланку в регионах Украины, где советские запреты не смогли прервать аутентичные обычаи", – отметила Катя Акварельная, бильд-редактор Ukraїner.
И добавила, что идеей для этой экспозиции стало расширение локальных традиций. Во Львове Ukraїner покажет, какие яркие и нетипичные для других регионов праздники происходят на Буковине, Подолье и в Карпатах.
В экспозицию выставки также войдут работы художницы Ирины Полянской: маски и крылья, которые надевают маланкари во время буковинского карнавала.
Меня всегда поражал колорит этого праздника. Я рад, что имел возможность воссоздать хотя бы небольшую его частицу,
– отметила Полянская.
В 2022 году она мечтает сделать такую маску для себя и поехать в Красноильск, чтобы почувствовать все эмоции празднования и принять в нем участие.
Как празднуют Маланку в Красноильске / Фото Ukraїner, Александр Хоменко
Интересные факты о Маланке
- Маланку или Щедрый вечер отмечают 13 января по новому григорианскому календарю. Ранее же праздник приходился на 31 декабря, то есть был новогодним праздником.
- Самая большая и самая известная из всех буковинских Маланок происходит в поселке Красноильск, что на границе с Румынией. Тысячи людей выходят на улицы поселка с представлениями, песнями и танцами.
- Традиции маланкування там сохранили, несмотря на запреты советской власти. Туда приезжают туристы не только со всей Украины, а и из других стран мира.
- Более о традициях зимних праздников в Украине – читайте в истории Ukraїner.
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