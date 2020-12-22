В этом году празднование Нового года и Рождества во Львове адаптируют к карантинным нормам. Город откажется от крупных мероприятий, однако во Львове все же проведут ряд ивентов, где львовяне и туристы смогут насладиться праздничной атмосферой.

Во Львове отказались от традиционных новогодних и рождественских мероприятий из-за пандемии коронавируса. Однако город не оставит львовян и туристов без праздничного настроения – во Львове будут происходить события, адаптированные к противоэпидемическим нормам. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Как будут праздновать Новый год и Рождество во Львове

В Львове 18 декабря зажгли главную елку города. Из-за пандемии коронавируса мероприятие провели в небольшом формате. Однако все желающие имели возможность посмотреть действо онлайн.

В течение новогодних и рождественских праздников в городе планируют провести ряд тематических спектаклей, концертов и вертепов. Все эти события будут происходить с соблюдением карантинных норм. Львов делает главный акцент в праздновании на традиционных мероприятиях, таких как открытие шопки или Дидуха.

Открытие рождественской шопки перед входом в Ратушу состоится 24 декабря в 18:00. В мероприятии примет участие группа KYRBASY.

В свою очередь, установление Дидуха традиционно состоится 6 января в 12:00 на площади Яворского с участием хора "Гомон".

В Шевченковском гаю проведут действо "Рождество в Гаю". Это событие также состоится с соблюдением всех санитарных норм.

В этом году главный акцент будет на проведении меньших мероприятий на небольших локациях, которые все равно позволят людям почувствовать дух Рождества. Рождество отменить невозможно, поэтому мы делаем все возможное, чтобы праздники во Львове прошли безопасно,

– рассказал заместитель мэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.



Программа мероприятий во Львове на новогодние и рождественские праздники / Инфографика Львовского горсовета