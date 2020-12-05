Новогодне-рождественский период для Львова – это пик туризма. В 2020 году город на праздники посетило рекордное количество гостей. Поэтому новость о возможном локдауне в эти дни изрядно пугает местных рестораторов.

Они заверили, что в своих заведениях соблюдают все карантинные правила. А период праздников для них особенный и закрытие для некоторых может стать приговором. Об этом – в материале 24 канала.

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"Людей нужно будет отпускать домой, мы не сможем платить зарплаты. Помощь, которую декларируют от государства, наверное, будет когда-то. Но это не те деньги, которые люди могут заработать в рождественский сезон", – пояснил Андрей Худо, совладелец концептуальных авторских ресторанов.

Опасаются жесткого карантина и отельеры, ведь гостей и так поубавилось. В отеле "Днистер" раньше принимали не только постояльцев, но и проводили конференции и форумы. Сейчас о таком там только могут мечтать.

Прежде всего надеемся, что жесткого локдауна не будет. Бронирования идут. Надеюсь, что гости, которые себе запланировали полюбоваться нашим замечательным Львовом, таки будут иметь возможность,

– подчеркнула Александра Гагарина, заместитель гендиректора гостиницы.

А вот в пятизвездочном Bankhotel отметили, что бронирования номеров в 2020 году не слишком активные. Чтобы хоть как-то привлечь туристов, снизили цены на новогодний период.

"В этом году изменилась ценовая политика отеля относительно новогодних праздников. Мы были вынуждены уменьшить цены. Ведь понимаем, что из-за кризиса в стране туристов будет меньше. Надеемся, что они вообще будут", – отметила Татьяна Титаренко, менеджер.

Новый год и Рождество во Львове

Городские власти от зимних мероприятий полностью не отказываются. Правда, все будет в новом формате: без громких концертов и массовых гуляний. Для праздничного духа елку в центре города таки установят. Она торжественно засияет накануне Дня святого Николая.

По словам Андрея Москаленко, заместителя мэра Львова, 18-метровую елку в город привезут из Дрогобычского района села Опака.

Будет использовано освещение по образцу того, которое было использовано в прошлом году. Планируем, что город откажется от традиционных масштабных мероприятий. Но установку дидуха, шопки – это все планируем,

– подчеркнул он.

К локдауну в новогодне-рождественские праздники львовяне относятся по-разному. Но несмотря на то, что шумных гуляний в этом году не будет, туристов во Львове все же ждут. Поэтому городские власти призывают горожан соблюдать правила безопасности. И в общественных местах – носить маски.