Председатель ЛОГА подарил Бужанскому книгу об истории дивизии "Галичина"
Максим Козицкий прислал книгу скандальному нардепу партии "Слуга народа". Это стало ироничным ответом на смех Бужанского и обвинения в национализме председателя Львовской ОГА.
Источник:фейсбук Максима Козицкого
Чтобы поднять уровень осведомленности нардепа в украинской истории и, в частности, в освободительных движениях, глава Львовской обладминистрации довольно иронично и символически подарил ему книгу воспоминаний бывших дивизионников.
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Почему возник конфликт
5 апреля на сайте ЛОГА опубликовали информацию о том, что удалось идентифицировать останки еще 10 воинов дивизии. Козицкий также выразил благодарность немецкому посольству за помощь и сотрудничество.
А уже через несколько дней в эфире одного из украинских телеканалов Максим Бужанский позволил себе свободно выражаться в отношении председателя Львовской ОГА по той публикации.
Ответ из Львовской областной администрации не заставил себя ждать: Максим Козицкий посоветовал нардепу встретиться с еще живыми дивизионниками и прислал ему первую книгу воспоминаний воинов.
Надеюсь, что он найдет достаточно сил и мужества, чтобы не только в теплых студиях говорить о дивизии, но и немного больше почерпнуть для себя в местах, где непосредственно творили историю дивизии,
– добавил Максим Козицкий.
Кто такой Бужанский
- Русскоязычный блогер с откровенно пророссийскими взглядами.
- Стал депутатом от партии "Слуга народа" в 2019 году и теперь работает в Раде.
- Ранее – депутат поддерживал президента-беглеца Виктора Януковича и его "Партию регионов".
- В 2020 году он отказался почтить память героев Небесной сотни.
- В летом 2020 года нардеп Бужанский уже обвинял Козицкого в "подмене исторических фактов и легализации нацизма", а в феврале 2021 года попал в скандал из-за истории с Шухевичем.
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