Максим Козицкий прислал книгу скандальному нардепу партии "Слуга народа". Это стало ироничным ответом на смех Бужанского и обвинения в национализме председателя Львовской ОГА.

Чтобы поднять уровень осведомленности нардепа в украинской истории и, в частности, в освободительных движениях, глава Львовской обладминистрации довольно иронично и символически подарил ему книгу воспоминаний бывших дивизионников.

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Почему возник конфликт

5 апреля на сайте ЛОГА опубликовали информацию о том, что удалось идентифицировать останки еще 10 воинов дивизии. Козицкий также выразил благодарность немецкому посольству за помощь и сотрудничество.

А уже через несколько дней в эфире одного из украинских телеканалов Максим Бужанский позволил себе свободно выражаться в отношении председателя Львовской ОГА по той публикации.

Ответ из Львовской областной администрации не заставил себя ждать: Максим Козицкий посоветовал нардепу встретиться с еще живыми дивизионниками и прислал ему первую книгу воспоминаний воинов.

Надеюсь, что он найдет достаточно сил и мужества, чтобы не только в теплых студиях говорить о дивизии, но и немного больше почерпнуть для себя в местах, где непосредственно творили историю дивизии,

– добавил Максим Козицкий.

Кто такой Бужанский