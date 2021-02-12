По словам председателя Львовоблгосадминистрации Максима Козицкого, нардеп Илья Кива ищет контакты вандалов, которые облили краской памятник Степану Бандере во Львове. В ответ глава ЛОГА пригласил его во Львов и пообещал "теплый и горячий прием".

Кива хочет оказать юридическую помощь задержанным, которые осквернили памятник Степану Бандере. По словам Козицкого, нардеп называет их героями.

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Почему Козицкий пригласил Киву во Львов

Козицкий 11 февраля опубликовал на своей странице в фейсбук ответ нардепу от ОПЗЖ Илье Киве, который защищает вандалов, которые облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого.

Депутат от ОПЗЖ Илья Кива ищет контакты лиц, которые облили краской памятник Степану Бандере во Львове. Хочет им юридически помочь и называет их героями. Я имею другое предложение к нардепу – лично приехать во Львов, чтобы немного больше узнать о личности лидера ОУН,

– написал председатель ЛОГА.

Также Козицкий добавил, что он обещает нардепу "теплый и горячий прием".

"Проявите настоящее мужество не только на телевидении и в своих видосиках, господин Кива!" – подытожил глава ЛОГА

Обратите внимание! Памятник Степану Бандере облили краской 2 февраля. Полиция и СБУ сообщили о задержании предполагаемых вандалов 11 февраля. Задержанные – 2 студентов одного из львовских учебных заведений в возрасте 19 и 24 года. Они родом из Хмельницкой области. Сейчас правоохранители устанавливают личность организатора преступления.