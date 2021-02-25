Депутаты Львовского городского совета вслед за народными избранниками Львовского облсовета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, генпрокурору Ирине Венедиктовой, Верховной Раде и Уполномоченному по правам человека относительно приговора одесскому активисту Сергею Стерненко. Депутаты убеждены, что такой приговор ярко демонстрирует наличие в Украине политического преследования

Сергея Стерненко приговорили к 7,3 года заключения за якобы похищение человека. Депутаты ЛГС требуют обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дела активиста в апелляционном суде

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Депутаты ЛГС обратились к Зеленскому

По словам депутата ЛГС от "Европейской солидарности" Владимира Марусяка, дело Стерненко, которое открыли в 2015 году, превратилось в "лакмусовую бумажку, которая призвана показать способность и готовность власти провести открытое и беспристрастное расследование".

Именно такое расследование обеспечило бы восстановление доверия общественности и стало бы логичным продолжением процесса реформирования судебной и правоохранительной системы. Это дело ярко демонстрирует наличие в Украине политического преследования,

– добавил Марусяк.

В обращении к президенту, генпрокурору, Верховной Раде и Уполномоченной Верховной Раде Украины по правам человека депутаты Львовской мэрии указали, что осуждают политические преследования. Народные избранники требуют обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дела Стерненко в апелляционном суде.

Коротко о приговоре Стерненко

Приморский суд Одессы 23 февраля приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам заключения с конфискацией половины имущества.

Активиста признали виновным в похищении руководителя одесского отделения пророссийской партии "Родина" Сергея Щербича, которое произошло в 2015 году.

Целью нападения было якобы завладение 300 гривнами потерпевшего.

Обвинительный акт базировался лишь на показаниях Щербича.

Интересно, что сам "пострадавший" ни разу не появился в суде.

Сам Сергей Стерненко свою вину не признал. Он называет дело и приговор суда политически мотивированными.

После оглашения приговора Стерненко в Украине состоялись многочисленные митинги в поддержку активиста.



Что известно о судье Стерненко / инфографика 24 канала