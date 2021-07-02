Самой распространенной ядовитой змеей на Львовщине является гадюка обыкновенная. Однако неизвестно, именно она ли укусила пострадавшую.
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На Львовщине женщину укусила змея
- В поселке Славское 1 июля произошел очередной случай укуса змеи.
- На этот раз пострадала 54-летняя местная жительница.
- Женщина находилась в состоянии средней степени тяжести.
- Медики госпитализировали ее в Сколевскую центральную районную больницу.
Как уберечься от укуса змеи
- Для того, чтобы избежать укуса змеи, следует быть чрезвычайно осторожными и бдительными, отправляясь в лес или на природу.
- Особенно внимательными необходимо быть в местах, где чаще всего можно встретить пресмыкающихся – высокой траве, кустах, лесу и тому подобное.
- Также следует обувать высокую, плотную обувь, которую змея не сможет прокусить.
- Если вы увидели пресмыкающееся рядом с собой, не паникуйте и ни в коем случае не приближайтесь к нему.
- Чтобы избежать укуса, нужно просто отойти, не делая резких движений.
- Если же вы увидели змею в пределах населенного пункта, следует сфотографировать ее или записать видео. После этого необходимо сообщить об инциденте ГСЧС. Тогда на место направят серпентологов, которые выловят пресмыкающееся.
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