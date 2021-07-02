Пресмыкающиеся атакуют: на Львовщине произошел еще один случай укуса змеи

2 июля 2021 , 12:14
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Источник:

Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА

Львовская область – лидер среди областей Украины по количеству укусов змей. В области 1 июля случился еще один неприятный инцидент – пресмыкающееся укусило 54-летнюю женщину.

Самой распространенной ядовитой змеей на Львовщине является гадюка обыкновенная. Однако неизвестно, именно она ли укусила пострадавшую.

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На Львовщине женщину укусила змея

  • В поселке Славское 1 июля произошел очередной случай укуса змеи.
  • На этот раз пострадала 54-летняя местная жительница.
  • Женщина находилась в состоянии средней степени тяжести.
  • Медики госпитализировали ее в Сколевскую центральную районную больницу.
Заметьте! Первый случай укуса змеи на Львовщине произошел еще 28 апреля. Тогда пострадал 38-летний харьковчанин. Всего за 2 месяца пресмыкающиеся покусали более десятка жителей области.

Как уберечься от укуса змеи

  • Для того, чтобы избежать укуса змеи, следует быть чрезвычайно осторожными и бдительными, отправляясь в лес или на природу.
  • Особенно внимательными необходимо быть в местах, где чаще всего можно встретить пресмыкающихся – высокой траве, кустах, лесу и тому подобное.
  • Также следует обувать высокую, плотную обувь, которую змея не сможет прокусить.
  • Если вы увидели пресмыкающееся рядом с собой, не паникуйте и ни в коем случае не приближайтесь к нему.
  • Чтобы избежать укуса, нужно просто отойти, не делая резких движений.
  • Если же вы увидели змею в пределах населенного пункта, следует сфотографировать ее или записать видео. После этого необходимо сообщить об инциденте ГСЧС. Тогда на место направят серпентологов, которые выловят пресмыкающееся.

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Первая помощь при укусе змеи / Инфографика ЛОГА

Автор: Ольга Котів