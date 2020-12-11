Превышение нормы алкоголя в 11 раз: директора "А-Банка" лишили водительских прав
Во Львове состоялось судебное заседание о нарушении правил дорожного движения региональным директором "А-Банка" Юлией Турик. В октябре ее остановили на проспекте Свободы. Тест на алкоголь показал значительное превышение нормы алкоголя – почти в 11 раз.
Юлия Турик и ее адвокат на судебное заседание не пришли. Суд лишил женщину водительских прав. Об этом сообщил ZAXID.NET.
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Как задержали пьяную директора "А-Банка"
- Правоохранители 16 октября остановили на проспекте Свободы автомобиль Турик Lexus RХ 450h.
- Водитель находилась в состоянии опьянения. Полицейские предложили ей пройти тест на алкоголь.
- Алкотестер показал превышение алкоголя в 11 раз – 2,15 промилле.
- Правоохранители составили на Турик протокол за вождение в состоянии опьянения.
- На момент задержания она была региональной директором "А-Банка".
- В судебном постановлении отметили, что Турик сейчас является временно безработной. Но информацию о своем месте работы в соцсетях она пока не изменила.
Смотрите видео, как остановили Lexus Юлии Турик
Какой приговор вынес суд
Сначала судебное заседание назначили на 3 декабря. Адвокат Турик ходатайствовал перенести суд на 7 декабря. Однако на заседание ни Турик, ни ее адвокат не появились. По мнению суда, так бывшая директор "А-Банка" пыталась затянуть рассмотрение дела.
Судья Ирина Волоско исследовала материалы дела и признала Турик виновной. Суд вынес приговор – оштрафовать женщину на 10,2 тысячи гривен и лишить ее водительских прав на год.
Однако на решение суда еще можно подать апелляцию.
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