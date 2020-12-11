Во Львове состоялось судебное заседание о нарушении правил дорожного движения региональным директором "А-Банка" Юлией Турик. В октябре ее остановили на проспекте Свободы. Тест на алкоголь показал значительное превышение нормы алкоголя – почти в 11 раз.

Юлия Турик и ее адвокат на судебное заседание не пришли. Суд лишил женщину водительских прав. Об этом сообщил ZAXID.NET.

Интересно Во Львове пьяный мужчина упал под поезд: ему отрезало ногу

Как задержали пьяную директора "А-Банка"

Правоохранители 16 октября остановили на проспекте Свободы автомобиль Турик Lexus RХ 450h.

Водитель находилась в состоянии опьянения. Полицейские предложили ей пройти тест на алкоголь.

Алкотестер показал превышение алкоголя в 11 раз – 2,15 промилле.

Правоохранители составили на Турик протокол за вождение в состоянии опьянения.

На момент задержания она была региональной директором "А-Банка".

В судебном постановлении отметили, что Турик сейчас является временно безработной. Но информацию о своем месте работы в соцсетях она пока не изменила.

Смотрите видео, как остановили Lexus Юлии Турик

Какой приговор вынес суд

Сначала судебное заседание назначили на 3 декабря. Адвокат Турик ходатайствовал перенести суд на 7 декабря. Однако на заседание ни Турик, ни ее адвокат не появились. По мнению суда, так бывшая директор "А-Банка" пыталась затянуть рассмотрение дела.

Судья Ирина Волоско исследовала материалы дела и признала Турик виновной. Суд вынес приговор – оштрафовать женщину на 10,2 тысячи гривен и лишить ее водительских прав на год.

Однако на решение суда еще можно подать апелляцию.