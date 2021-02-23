В центре Львова 20 февраля патрульные остановили очень пьяного водителя Mercedes-Benz ML. Проверка на алкоголь показала превышение разрешенной нормы в 22 раза – 4.35 промилле.

Водитель согласился пройти проверку на состояние опьянения. Однако после нее не хотел соглашаться с результатом. Интересно Ездил пьяным на скутере: во Львове экс-курьера Glovo лишили водительских прав Как патрульные остановили пьяного водителя Инцидент произошел вечером 20 февраля. Водитель автомобиля Mercedes-Benz ML двигался задним ходом по улице Гнатюка, поэтому его остановили патрульные.

Мужчина согласился пройти тест на уровень алкоголя в крови.

Устройство Drager показало результат 4,35 промилле, который почти в 22 раза превышает норму алкоголя.

34-летний водитель не согласился с результатом, который показала проверка.

Несмотря на это мужчина отказался ехать в медучреждение, чтобы сдать анализ на состояние опьянения.

Патрульные составили на него протокол за "управление автомобилем в нетрезвом состоянии".

После этого водитель оставил свою машину и пошел пешком.

Вскоре суд изберет нарушителю наказание. Смотрите видео, как патрульные остановили пьяного водителя: