Превысил норму алкоголя в 22 раза: в центре Львова патрульные остановили пьяного водителя –видео
В центре Львова патрульные остановили очень пьяного водителя / Патрульная полиция Львовской области
В центре Львова 20 февраля патрульные остановили очень пьяного водителя Mercedes-Benz ML. Проверка на алкоголь показала превышение разрешенной нормы в 22 раза – 4.35 промилле.
Источник:ZAXID.NET
Водитель согласился пройти проверку на состояние опьянения. Однако после нее не хотел соглашаться с результатом.
Интересно Ездил пьяным на скутере: во Львове экс-курьера Glovo лишили водительских прав
Как патрульные остановили пьяного водителя
- Инцидент произошел вечером 20 февраля. Водитель автомобиля Mercedes-Benz ML двигался задним ходом по улице Гнатюка, поэтому его остановили патрульные.
- Мужчина согласился пройти тест на уровень алкоголя в крови.
- Устройство Drager показало результат 4,35 промилле, который почти в 22 раза превышает норму алкоголя.
- 34-летний водитель не согласился с результатом, который показала проверка.
- Несмотря на это мужчина отказался ехать в медучреждение, чтобы сдать анализ на состояние опьянения.
- Патрульные составили на него протокол за "управление автомобилем в нетрезвом состоянии".
- После этого водитель оставил свою машину и пошел пешком.
- Вскоре суд изберет нарушителю наказание.
Смотрите видео, как патрульные остановили пьяного водителя:
Поделиться новостью