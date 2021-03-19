Во Львове увеличат количество коек для больных COVID-19 из-за стремительного распространения болезни. Мэр города Андрей Садовый предполагает, что локдаун в городе могут продолжить, если динамика заболеваемости не изменится.

При каких условиях локдаун во Львове продолжат

Карантинные ограничения во Львове ввели с 19 по 29 марта. Андрей Садовый ожидает, что локдаун стабилизирует ситуацию с коронавирусом в городе, как это случилось в Черновцах и Ивано-Франковске.

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"Мы верим, что 10 дней будет достаточно. Но если динамика не изменится, то этот карантин может быть продлен еще на одну неделю", – сказал мэр Львова.

Вирус гораздо агрессивнее и распространяется гораздо быстрее, поэтому карантин единственная возможность его остановить,

– пояснил он.

"Мы имеем 500 – 600 положительных ПЦР-тестов в день. Мы заметили интересную динамику, если раньше только 2% людей среди тех, что имели положительные ПЦР, нуждались в госпитализации, то сегодня мы видим совсем другую тенденцию – уже 10% с положительным ПЦР нуждаются в госпитализации", – отметил Андрей Садовый.

На сколько увеличилось количество коек для больных

Мэр пояснил, что город имеет в резерве 1 300 коек. По состоянию на 19 марта в коммунальные больницы госпитализировали 702 жителя.

"Однако понимаем о необходимости дополнительных коек, поэтому решили увеличить их количество еще на 700 штук. Больные, которые поступают, имеют сложное течение заболевания, поэтому есть необходимость в увеличении еще реанимационных коек", – отметил Садовый.

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