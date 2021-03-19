Вирус гораздо агрессивнее, – Садовый не исключает продолжения локдауна во Львове
Во Львове увеличат количество коек для больных COVID-19 из-за стремительного распространения болезни. Мэр города Андрей Садовый предполагает, что локдаун в городе могут продолжить, если динамика заболеваемости не изменится.
Источник:24 канал
При каких условиях локдаун во Львове продолжат
Карантинные ограничения во Львове ввели с 19 по 29 марта. Андрей Садовый ожидает, что локдаун стабилизирует ситуацию с коронавирусом в городе, как это случилось в Черновцах и Ивано-Франковске.
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"Мы верим, что 10 дней будет достаточно. Но если динамика не изменится, то этот карантин может быть продлен еще на одну неделю", – сказал мэр Львова.
Вирус гораздо агрессивнее и распространяется гораздо быстрее, поэтому карантин единственная возможность его остановить,
– пояснил он.
"Мы имеем 500 – 600 положительных ПЦР-тестов в день. Мы заметили интересную динамику, если раньше только 2% людей среди тех, что имели положительные ПЦР, нуждались в госпитализации, то сегодня мы видим совсем другую тенденцию – уже 10% с положительным ПЦР нуждаются в госпитализации", – отметил Андрей Садовый.
На сколько увеличилось количество коек для больных
Мэр пояснил, что город имеет в резерве 1 300 коек. По состоянию на 19 марта в коммунальные больницы госпитализировали 702 жителя.
"Однако понимаем о необходимости дополнительных коек, поэтому решили увеличить их количество еще на 700 штук. Больные, которые поступают, имеют сложное течение заболевания, поэтому есть необходимость в увеличении еще реанимационных коек", – отметил Садовый.
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Что запретили на Львовщине во время локдауна
- Работу кафе и ресторанов, они могут работать на вынос и с доставкой. Однако запрет не распространяется на рестораны в аэропортах.
- Работу ТРЦ, развлекательных заведений, непродовольственных рынков.
- Работу спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров).
- Работу ресторанов в гостиницах с 23:00 до 6:00 следующих суток. Однако доставка в номер будет возможной.
- Проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, которые включены в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины. Разрешили и матчи командных игровых видов спорта, но без зрителей.
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