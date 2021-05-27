В прошлый раз мальчик пропал 30 марта. Полицейский случайно нашел его на следующий день, гуляя с собакой.

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12-летний мальчик снова сбежал из дома

В 23:00 26 мая правоохранителям позвонила львовянка.

Женщина рассказала, что ее 12-летний сын исчез.

Она отметила, что мальчик уже ранее убегал из дома.

На этот раз он пошел утром в школу и не вернулся.

Женщина не знала его места пребывания.

Правоохранители немедленно объявили ребенка в розыск.

Ориентирование разослали сотрудникам ювенальной превенции, территориальных подразделений и других служб полиции Львовщины.



Мальчик дважды в течение года сбегал из дома / Фото полиции Львовщины

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Спецназовец снова нашел мальчика

Примерно в 8:00 27 мая капитан полиции Иван Мартин, боец ​​батальона полиции особого назначения, по дороге на службу увидел на улице Баштанной пропавшего парня. Полицейский узнал школьника, ведь почти 2 месяца назад он случайно его разыскал.

Как и прежде, спецназовец сообщил о происшествии в территориальное подразделение полиции. Затем он передал ребенка сотрудникам ювенальной превенции.

Парень был цел и невредим. По словам школьника, он гулял с друзьями. После этого мальчик пошел ночевать в подъезд одного из домов.

Интересно! Когда этот мальчик исчез в конце марта, он также пошел спать в подъезд. Правоохранители провели с родителями профилактическую беседу, однако это не помогло – школьник снова сбежал.