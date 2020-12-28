Мэр Львова Андрей Садовый призвал горожан остаться в новогоднюю ночь дома. Во Львове не будут проводить громких празднований, потому что город соблюдает карантин.

Несмотря на пандемию коронавируса во Львов приехали туристы. В период новогодних и рождественских праздников город наполняется особой атмосферой, но львовянам лучше оставаться дома в новогоднюю ночь и не подвергать себя опасности инфицирования коронавирусом. Об этом Садовый рассказал в эфире "Люкс FM", сообщает 24 канал.

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Во Львове соблюдают карантин

В 2021 году из-за пандемии коронавируса во Львове делают основной акцент на праздновании Нового года дома.

В этом году основной акцент делается на празднование Нового года дома, с родными. Львов не делает каких-то громких забав, мы соблюдаем карантин. Конечно, в городе есть красивые иллюминации, елка, ярмарка, но лучше все же побыть в это время на изоляции, ведь ничего ценнее здоровья нет. Этот год особенный, поэтому лучше в этот праздничный период оставаться дома,

– заявил Садовый.

Мэр города добавил, что ежегодно в период новогодних и рождественских праздников во Львов приезжает очень много туристов. Этот год не стал исключением.

"Атмосфера нашего города – неповторима, ни один другой город в Украине не может дать ее гостям. Эту атмосферу создают сами львовяне, своим радушием и добротой. Ее надо беречь и ценить", – добавил мэр.

Садовый поздравил львовян с наступающим Новым годом и пожелал им хорошего здоровья.

Обратите внимание! С начала пандемии коронавируса на Львовщине подтвердили более 60 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Около 1,7 тысячи пациентов умерли от осложнений болезни, а более 45 тысяч людей выздоровели. По состоянию на 28 декабря за сутки медики подтвердили коронавирус еще у 207 человек, среди которых 54 – львовяне.