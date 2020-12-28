Львов соблюдает карантин, – Садовый призвал львовян праздновать Новый год дома
Мэр Львова Андрей Садовый призвал горожан остаться в новогоднюю ночь дома. Во Львове не будут проводить громких празднований, потому что город соблюдает карантин.
Несмотря на пандемию коронавируса во Львов приехали туристы. В период новогодних и рождественских праздников город наполняется особой атмосферой, но львовянам лучше оставаться дома в новогоднюю ночь и не подвергать себя опасности инфицирования коронавирусом. Об этом Садовый рассказал в эфире "Люкс FM", сообщает 24 канал.
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Во Львове соблюдают карантин
В 2021 году из-за пандемии коронавируса во Львове делают основной акцент на праздновании Нового года дома.
В этом году основной акцент делается на празднование Нового года дома, с родными. Львов не делает каких-то громких забав, мы соблюдаем карантин. Конечно, в городе есть красивые иллюминации, елка, ярмарка, но лучше все же побыть в это время на изоляции, ведь ничего ценнее здоровья нет. Этот год особенный, поэтому лучше в этот праздничный период оставаться дома,
– заявил Садовый.
Мэр города добавил, что ежегодно в период новогодних и рождественских праздников во Львов приезжает очень много туристов. Этот год не стал исключением.
"Атмосфера нашего города – неповторима, ни один другой город в Украине не может дать ее гостям. Эту атмосферу создают сами львовяне, своим радушием и добротой. Ее надо беречь и ценить", – добавил мэр.
Садовый поздравил львовян с наступающим Новым годом и пожелал им хорошего здоровья.
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