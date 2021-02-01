Пригласил в гости и зарезал: на Львовщине мужчина жестоко убил знакомого – фото
В Бродах на Львовщине, 31 января мужчина убил своего знакомого у себя дома. Правоохранители задержали злоумышленника. Ему грозит до 15 лет за решеткой.
Источник: полиция Львовщины
Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
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Как мужчина убил знакомого
- Правоохранителям 31 января поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов в Бродах нашли тело мужчины со следами насильственной смерти.
- На место происшествия сразу выехали правоохранители.
- Погибшим оказался 49-летний житель райцентра. На его теле правоохранители обнаружили колото-резаные раны.
- Полицейские установили, что мужчину зарезал 51-летний владелец квартиры.
- Днем между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин несколько раз ударил гостя ножом в живот.
Мужчина зарезал знакомого во время ссоры / Фото полиции Львовщины
Что грозит злоумышленнику
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 15 лет за решеткой.
Правоохранители задержали мужчину. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Сейчас следователи продолжают проводить досудебное расследование.
Злоумышленнику грозит до 15 лет за решеткой / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины
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