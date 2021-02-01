В Бродах на Львовщине, 31 января мужчина убил своего знакомого у себя дома. Правоохранители задержали злоумышленника. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

Источник: полиция Львовщины

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

Читайте также Грабил квартиры и церкви: правоохранители объявили подозрение серийному вору

Как мужчина убил знакомого

Правоохранителям 31 января поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов в Бродах нашли тело мужчины со следами насильственной смерти.

На место происшествия сразу выехали правоохранители.

Погибшим оказался 49-летний житель райцентра. На его теле правоохранители обнаружили колото-резаные раны.

Полицейские установили, что мужчину зарезал 51-летний владелец квартиры.

Днем между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин несколько раз ударил гостя ножом в живот.



Мужчина зарезал знакомого во время ссоры / Фото полиции Львовщины

Что грозит злоумышленнику

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 15 лет за решеткой.

Правоохранители задержали мужчину. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Сейчас следователи продолжают проводить досудебное расследование.



Злоумышленнику грозит до 15 лет за решеткой / Фото полиции Львовщины



Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины