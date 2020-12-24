Перевозчики Львовщины с 21 декабря подняли стоимость проезда в пригородных автобусах в среднем на 20%. Так они пытаются компенсировать свои потери из-за карантинных ограничений.

Перевозчики объясняют решение повысить стоимость проезда в пригородных автобусах тем, что пассажиропоток упал почти вдвое. Из-за карантина в автобусах можно возить только сидячих пассажиров, поэтому перевозчики несут убытки. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Где и на сколько повысилась стоимость проезда

На Львовщине перевозчики с 21 декабря подняли тарифы на проезд в пригородных автобусах в среднем на 20%.

В частности, стоимость проезда выросла в направлениях Городка, Пустомытов, Буска, Жовквы и Каменки-Бугской, которые обслуживают перевозчики "Фиакр Львов", "Мера и К", АТП 14630.

Например, "Фиакр Львов" поднял тариф в маршрутках №140 и 141 на 3 – 6 грн. Новый тариф из Львова в Городок составляет 26 гривен, а из Львова в Пустомыты – 16 гривен.

Почему подняли стоимость проезда в пригородных автобусах

Руководитель концерна "Экопастранс" Игорь Самардак рассказал, что стоимость проезда повысили из-за карантиннных ограничений касательно перевозки пассажиров.

Стоимость горючего не выросла, немного выросла минимальная зарплата, но это не главное. Вопрос в карантинных требованиях по перевозке только сидящих пассажиров. Общий пассажиропоток упал вдвое,

– добавил Самардак.

Он объяснил, что, чтобы сохранить рентабельность, перевозчики должны были поднять тарифы минимум вдвое. Однако, по словам Самардака, все понимают, что людям сейчас также тяжело, поэтому перевозчики не собираются получать прибыль, которая была до карантина.

"Но выйти хотя бы на минимальный ноль должны, иначе мы просто остановимся", – объяснил чиновник.

По словам Самардака, новые тарифы сформировали на уровне себестоимости. В повышенную стоимость проезда не входят даже амортизационные расходы, а только заработная плата водителя, топливо и стоимость ремонта.

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Тарифы должны были поднять еще до выборов

По словам руководителя Ассоциации перевозчиков Львовщины Ивана Велийка, тарифы выросли почти на всех пригородных маршрутах. Перевозчики должны были поднять стоимость проезда до выборов, "но поскольку была такая просьба не делать этого, то тарифы подняли уже после". Велийка отметил, что такая просьба была от отдельных перевозчиков, которые баллотировались в местные советы.

Рост тарифов на пригородных маршрутах в среднем на 20% подтвердили во Львовской облгосадминистрации. Заместитель председателя ЛОГА Тарас Греня рассказал, что ЛОГА уже несколько лет не имеет полномочий влиять на повышение тарифов.

Сейчас мы написали письма перевозчикам, чтобы нам предоставили расчеты по поднятию тарифов, и будем обращаться в Антимонопольный комитет о проверке их обоснованности,

– добавил Велийка.

Жители населенных пунктов Львовщины возмутились ростом стоимости проезда в автобусах. В частности участники группы "Пустомыты on-line" в фейсбуке призывают бойкотировать новые тарифы.