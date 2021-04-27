Сиховский районный суд Львова оштрафовал парикмахера за нарушение карантина. Она приняла клиентку без записи и стригла ее без перчаток.

Инцидент произошел во время мартовского карантина во Львове. Парикмахер Галина Лозовая согласилась принять без записи клиентку, которая спешила.

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На парикмахерскую составили протокол за нарушение карантина

Во Львове 19 марта ввели жесткий карантин.

Парикмахерским и салонам красоты разрешили работать только по предварительной записи.

Полицейские в этот же день в 13:00 обнаружили в парикмахерской на улице Стрыйской парикмахера Галину Лозовую, которая обслуживала женщину.

Правоохранители установили, что женщина стригла клиентку вне записи и без перчаток.

Поэтому полицейские составили на нее протокол за нарушение карантина.

Суд оштрафовал женщину

Во время судебного заседания 13 апреля парикмахер частично признала свою вину. Женщина рассказала, что обычно она соблюдает карантинные ограничения и принимает клиентов только по предварительной записи. Однако утром 19 марта ей позвонила клиентка, которая попросила принять ее как можно скорее. Парикмахер на это согласилась. Отсутствие перчаток женщина объяснила тем, что ей так удобно стричь.

Председатель Сыховского районного суда Ольга Бойко, исследовав материалы дела, признала парикмахера виновной. Ее оштрафовали на 17 тысяч гривен. Кроме этого, женщина должна оплатить 454 гривны судебного сбора. По украинскому законодательству, это решение суда еще можно обжаловать в апелляционном суде.