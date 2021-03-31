Тело 19-летней студентки Дарьи Косенок 30 марта нашли в съемной квартире во Львове. Вскоре правоохранители задержали главного подозреваемого в убийстве – парня девушки. Предварительно известно, что он убил возлюбленную из ревности.

Накануне пара поссорилась. По информации СМИ, у девушки были крайне сложные отношения со своим парнем.

К теме Во Львове задержали подозреваемого в убийстве 19-летней студентки Дарьи Косенок

Парень изо всех сил пытался убежать от полиции

Правоохранители задержали 19-летнего жителя Житомира, которого подозревают в убийстве Дарьи Косенок, в одном из хостелов Сходницы. Из Львова парень сначала убежал в Дрогобыч, а оттуда – в Сходницу.

Предварительно известно, что подозреваемый признался в убийстве девушки. Однако сейчас правоохранители устанавливают точные причины и обстоятельства трагедии. Пока задержанный рассказал лишь то, что он приревновал любимую, поэтому ударил ее ножом в грудь 9 раз.

Бойфренд 19-летней Дарьи, зная, что на входе в дом есть камера, убегал через окно. Сам он не работает, занимался программированием,

– рассказал руководитель Львовского райуправления полиции Павел Гарасим.

Ранее девушка писала на парня заявление в полицию

Подозреваемый в убийстве студентки постоянно во Львове не проживал. Он приезжал в город только для того, чтобы встретиться с любимой.

Студентка встречалась с ним около 2 лет. Однако отношения пары были сложными. За несколько недель до убийства влюбленные поссорились. Парень отобрал у Косенок телефон, поэтому она написала на него заявление в полицию. Однако через несколько дней девушка забрала заявление, заявив, что не имеет претензий к парню.

В канун убийства пара сняла квартиру на сутки. Позже они продлили пребывание на 1 день. В полиции рассказали, что перед трагедией никто из них не распивал алкоголь.

Что известно об убийстве Дарьи Косенок