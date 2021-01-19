Во Львове во время праздничной литургии 19 января во дворе церкви святого Иосафата умер 53-летний львовянин. Мужчине стало плохо, поэтому он вышел из церкви на улицу и сел на скамейку. Именно там он и умер.

Хотя в СМИ и телеграм-каналах и уверяли, что львовянин умер от обморожения, правоохранители полностью отрицают эту версию. Точную причину смерти мужчины установит экспертиза. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Как мужчина умер во время праздничной литургии

Тело 53 летнего львовянина нашли во дворе церкви святого Иосафата, что расположена на улице Замарстыновской.

Мужчина пришел на утреннюю службу. Около 10:00 ему стало плохо.

Он вышел на улицу и сел на скамейку возле церкви. Именно там львовянин и умер.

Неравнодушные прихожане сразу вызвали медиков. Врачи подтвердили смерть.

Сейчас правоохранители устанавливают точную причину гибели мужчины.

Однако они уже опровергли распространенную в соцсетях и СМИ информацию о том, что львовянин умер от переохлаждения.



Во Львове мужчина умер во дворе церкви / Фото "Типичный Львов"

О фейковой информации в соцсетях

О гибели мужчины во дворе церкви стало известно из информации очевидцев в соцсетях. Во всех сообщениях утверждали, что мужчина умер от обморожения. Некоторые сайты даже сообщали, что львовянин погиб, ожидая бесплатную еду. Однако и настоятель церкви, и правоохранители уверяют, что эта информация полностью ложная.

Сегодня было освящение воды, этот человек, как мне рассказывали прихожане, был в церкви, где ему стало плохо. Ему помогли выйти на улицу, посадили на скамейку и он умер. Вызвали медиков, тогда вызвали полицию, как это и должно делаться. Но мы не могли его даже накрыть, пока тело не осмотрели правоохранители,

– отметил священник Игорь Бескостый.

Пресс-секретарь львовской полиции Светлана Добровольская, в свою очередь, рассказала, что мужчина был 53-летним местным жителем.

"Предварительно установлено, что он пришел в церковь, ему внезапно стало плохо, он сел на скамейку и умер. Сейчас правоохранители отправили тело на экспертизу, которая установит точную причину смерти. В соцсетях пишут, что он замерз и ждал в очереди на еду, не знаю, откуда такое берут, но все такие сообщения являются ложными", – добавила Добровольская.