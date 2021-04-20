Присваивала зарплату подчиненной: заведующая детсада попала на скамью подсудимых
Правоохранители задержали заведующую одного из детских садов Стрыйщины. Следователи установили, что она подделывала документы и присваивала зарплату воспитательницы.
Источник:Львовская облпрокуратура
Следователи завершили проводить досудебное расследование. Вскоре состоится судебное заседание.
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Заведующая присваивала зарплату подчиненной
- Правоохранители установили, что 48-летняя жительница Стрыйщины, работая в должности заведующей одного из детских садов района, присваивала зарплату воспитательницы.
- Женщина в течение 3 месяцев подрабатывала табели учета использования рабочего времени подчиненной.
- Затем заведующая подавала эти фиктивные документы в бухгалтерию райгосадминистрации, которая насчитывала воспитательнице зарплату.
- Однако женщина фактически не работала, а деньги поступали непосредственно на счет заведующей.
Вскоре состоится судебное заседание
Правоохранители сообщили заведующей детсада о подозрении в подделке документов и присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением. Максимальное наказание, которое грозит женщине, – до 8 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
Правоохранители уже завершили проводить досудебное расследование. Обвинительный акт направили на рассмотрение суда. Вскоре судья выберет для заведующей наказание.
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