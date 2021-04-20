Правоохранители задержали заведующую одного из детских садов Стрыйщины. Следователи установили, что она подделывала документы и присваивала зарплату воспитательницы.

Следователи завершили проводить досудебное расследование. Вскоре состоится судебное заседание.

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Заведующая присваивала зарплату подчиненной

Правоохранители установили, что 48-летняя жительница Стрыйщины, работая в должности заведующей одного из детских садов района, присваивала зарплату воспитательницы.

Женщина в течение 3 месяцев подрабатывала табели учета использования рабочего времени подчиненной.

Затем заведующая подавала эти фиктивные документы в бухгалтерию райгосадминистрации, которая насчитывала воспитательнице зарплату.

Однако женщина фактически не работала, а деньги поступали непосредственно на счет заведующей.

Вскоре состоится судебное заседание

Правоохранители сообщили заведующей детсада о подозрении в подделке документов и присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением. Максимальное наказание, которое грозит женщине, – до 8 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Правоохранители уже завершили проводить досудебное расследование. Обвинительный акт направили на рассмотрение суда. Вскоре судья выберет для заведующей наказание.