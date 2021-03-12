Во Львове следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении "отмывания" денег при строительстве казарм. Директор предприятия нанес государству ущерб более чем 4,7 миллиона гривен.

Директору предприятия сообщили о подозрении по 3 статьям уголовного кодекса. Ему может грозить до 12 лет тюрьмы.

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Мужчина отмыл более 2,4 миллиона гривен

Следователи установили, что владелец предприятия (генподрядчик) умышленно подделывал акты приемки строительных работ.

приемки строительных работ. В них мужчина отмечал объемы, виды и стоимость работ, которые фактически никто не выполнял.

Он подписал документы, заверил печатью общества и направил их к Западному территориальному квартирно-эксплуатационному управлению.

На основании этих актов управление оплатило более 4,72 миллиона гривен.

Затем владелец предприятия, действуя от имени определенного юридического лица, "отмыл" 2,4 миллиона гривен.

Для этого он совершил ряд переводов этих денег на другой расчетный счет предприятия.

этих денег на другой расчетный счет предприятия. Затем предприятие перечислило их на выдачу наличными с банкомата по карте.

Так, руководитель предприятия лично получил деньги.

Вследствии таких денежных махинаций Минобороны Украины претерпело более 4,72 миллиона гривен убытков.

Обратите внимание! ГБР также установило, что во время строительства казарм работы выполнили с нарушением проектной документации и строительных норм. Это негативно влияет на состояние зданий и может привести к полному разрушению.

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Директору предприятия сообщили о подозрении

Руководителю предприятия сообщили о подозрении:

в завладении имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением;

в служебной подделке, повлекшей тяжкие последствия;

в отмывании имущества.

ГБР одновременно завершило расследование в отношении юридического лица, которому могут наложить арест на имущество.

Если вину директора предприятия докажут в суде, ему грозит до 12 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискацией имущества.