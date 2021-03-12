Присвоил 4,7 миллиона гривен при строительстве казарм: ГБР завершило расследование
Во Львове следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении "отмывания" денег при строительстве казарм. Директор предприятия нанес государству ущерб более чем 4,7 миллиона гривен.
Источник:Государственное бюро расследований
Директору предприятия сообщили о подозрении по 3 статьям уголовного кодекса. Ему может грозить до 12 лет тюрьмы.
Интересно ГБР разоблачила руководителей полиции, которые продали более 800 разрешений на оружие
Мужчина отмыл более 2,4 миллиона гривен
- Следователи установили, что владелец предприятия (генподрядчик) умышленно подделывал акты приемки строительных работ.
- В них мужчина отмечал объемы, виды и стоимость работ, которые фактически никто не выполнял.
- Он подписал документы, заверил печатью общества и направил их к Западному территориальному квартирно-эксплуатационному управлению.
- На основании этих актов управление оплатило более 4,72 миллиона гривен.
- Затем владелец предприятия, действуя от имени определенного юридического лица, "отмыл" 2,4 миллиона гривен.
- Для этого он совершил ряд переводов этих денег на другой расчетный счет предприятия.
- Затем предприятие перечислило их на выдачу наличными с банкомата по карте.
- Так, руководитель предприятия лично получил деньги.
- Вследствии таких денежных махинаций Минобороны Украины претерпело более 4,72 миллиона гривен убытков.
Читайте также В Дрогобыче на взятке задержали чиновника горсовета: фото
Директору предприятия сообщили о подозрении
Руководителю предприятия сообщили о подозрении:
- в завладении имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением;
- в служебной подделке, повлекшей тяжкие последствия;
- в отмывании имущества.
ГБР одновременно завершило расследование в отношении юридического лица, которому могут наложить арест на имущество.
Если вину директора предприятия докажут в суде, ему грозит до 12 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискацией имущества.
Поделиться новостью