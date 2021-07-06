Подозревают в хищении миллиона гривен: суд отстранил от должности начальника управления ЛОГА

Львовского хранителя памяток Василия Петрика подозревают в присвоении 1 миллиона гривен из бюджета. Суд отстранил его от должности начальника управления ЛОГА.

Петрик возглавлял управление охраны объектов культурного наследия ЛОГА. Его назначили на эту должность в апреле 2021 года.

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Суд отстранил Петрика от должности

Галицкий райсуд Львова 6 июля поддержал позицию следствия и отстранил Петрика от должности начальника управления охраны объектов культурного наследия Львовской ОГА. Суд принял такое решение в связи с расследованием уголовного производства против известного львовского хранителя памяток.

Петрику инкриминируют присвоение миллиона гривен из бюджета во время реконструкции в заповеднике "Древний Звенигород". Работы проводили в декабре 2020 года. Тогда чиновник был руководителем ЧП "Белзький мур", которое было распорядителем средств.

Коротко о деле против Петрика