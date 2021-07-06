Подозревают в хищении миллиона гривен: суд отстранил от должности начальника управления ЛОГА
Источник:ZAXID.NET
Львовского хранителя памяток Василия Петрика подозревают в присвоении 1 миллиона гривен из бюджета. Суд отстранил его от должности начальника управления ЛОГА.
Петрик возглавлял управление охраны объектов культурного наследия ЛОГА. Его назначили на эту должность в апреле 2021 года.
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Суд отстранил Петрика от должности
Галицкий райсуд Львова 6 июля поддержал позицию следствия и отстранил Петрика от должности начальника управления охраны объектов культурного наследия Львовской ОГА. Суд принял такое решение в связи с расследованием уголовного производства против известного львовского хранителя памяток.
Петрику инкриминируют присвоение миллиона гривен из бюджета во время реконструкции в заповеднике "Древний Звенигород". Работы проводили в декабре 2020 года. Тогда чиновник был руководителем ЧП "Белзький мур", которое было распорядителем средств.
Коротко о деле против Петрика
- Василий Петрик называет уголовное дело против себя заказным.
- Чиновник считает, что его начали из-за его активной памятникоохранной деятельности, в частности, сохранения Николаевской крепости.
- Галицкий суд Львова 16 июня избрал ему меру пресечения.
- Хранителя памяток взяли под стражу на 2 месяца с возможностью внесения 567 тысяч гривен залога.
- Семья Петрика сразу объявила о сборе средств.
- Петрик провел в СИЗО только ночь.
- На следующий день за него уплатили залог.