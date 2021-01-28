Перевела себе 30 тысяч долларов со счета клиента: на Львовщине задержали руководительницу банка
На Львовщине правоохранители сообщили о подозрении руководительнице одного из банков области. Чиновница путем сложных денежных манипуляций присвоила почти 30 тысяч долларов клиента.
Источник: полиция Львовщины
Женщина провела ряд денежных манипуляций в 2018 году. Ей грозит до 12 лет за решеткой.
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Как чиновница присвоила деньги клиента банка
- Правоохранители установили, что в 2018 году начальница отделения одного из банков Львовщины, 37-летняя жительница Дрогобыча, присвоила 30 тысяч долларов, которые принадлежали клиенту.
- Злоумышленница, используя подложные финансово-бухгалтерские документы и депозитные договоры, размещала деньги пострадавшего на карточные счета, которые открывала без его ведома.
- После чего путем сложных манипуляций она переводила эти деньги на свои карточные счета и снимала наличные, которые потом просто забирала себе
Что грозит злоумышленнице
Следователи сообщили злоумышленнице о подозрении в присвоении денег путем злоупотребления служебным положением. Чиновнице грозит наказание – от 7 до 12 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.
Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства преступления.
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