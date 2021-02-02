На Львовщине правоохранители задержали начальницу управления труда и соцзащиты одного из горсоветов региона. Женщина присвоила 673 тысячи гривен путем различных денежных манипуляций.

Источник: полиция Львовщины

Сейчас правоохранители проводят расследование. Злоумышленнице грозит до 12 лет за решеткой.

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Как женщина присвоила бюджетные деньги

Правоохранители установили, что злоумышленница, злоупотребляя служебным положением, в 2019 году завладела бюджетными деньгами в особо крупных размерах.

46-летняя жительница Дрогобычского района занимала должность начальника отдела Управления труда и социальной защиты одного из городских советов Львовщины.

Женщина имела доступ к бухгалтерской документации.

Злоумышленница внесла ложные сведения о размере своего денежного довольствия, подлежащего выплате.

Так, женщина присвоила 673 тысячи гривен бюджетных средств.

Что грозит злоумышленнице

Следователи сообщили злоумышленнице о подозрении в присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 12 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства преступления.