Присвоила более 670 тысяч гривен: на Львовщине задержали начальницу управления соцзащиты
На Львовщине правоохранители задержали начальницу управления труда и соцзащиты одного из горсоветов региона. Женщина присвоила 673 тысячи гривен путем различных денежных манипуляций.
Источник: полиция Львовщины
Сейчас правоохранители проводят расследование. Злоумышленнице грозит до 12 лет за решеткой.
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Как женщина присвоила бюджетные деньги
- Правоохранители установили, что злоумышленница, злоупотребляя служебным положением, в 2019 году завладела бюджетными деньгами в особо крупных размерах.
- 46-летняя жительница Дрогобычского района занимала должность начальника отдела Управления труда и социальной защиты одного из городских советов Львовщины.
- Женщина имела доступ к бухгалтерской документации.
- Злоумышленница внесла ложные сведения о размере своего денежного довольствия, подлежащего выплате.
- Так, женщина присвоила 673 тысячи гривен бюджетных средств.
Что грозит злоумышленнице
Следователи сообщили злоумышленнице о подозрении в присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 12 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.
Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства преступления.
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