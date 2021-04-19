На Львовщине 16 апреля умер 63-летний мужчина, который накануне получил первую дозу вакцины от коронавируса. Медики считают, что вероятной причиной смерти могло стать наличие сопутствующего заболевания.

Врачи предполагают, что мужчина мог умереть из-за проблем с сердцем и сосудами. Однако точная причина станет известна через 2 недели.

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Патологоанатом дал предварительное заключение

Главная эпидемиолог Львовщины Наталия Тимко-Иванченко рассказала, что, по предварительному заключению патологоанатома, дрогобичанин мог умереть из-за наличия сопутствующих заболеваний. Сейчас инцидент рассматривает группа оперативного реагирования, которая предоставит свои выводы в течение 14 дней.

15 апреля мужчину вакцинировали в одном из временных пунктов вакцинации. Через сутки случился летальный случай. Есть предварительная информация от патологоанатома, что причиной смерти могло быть состояние, в котором находился человек – наличие сопутствующей хронической патологии,

– отметила Тимко-Иванченко.

Эпидемиолог добавила, что у погибшего были проблемы с сердцем и сосудами. Однако пока нет информации, обращался ли человек за медицинской помощью из-за болезни.

На момент вакцинации человек чувствовал себя хорошо

По словам Тимко-Иванченко, на момент вакцинации погибший чувствовал себя абсолютно нормально. Эксперты не обнаружили прямой связи между прививкой и смертью.

"Сейчас делать какие-то выводы указывать точную причину смерти не можем. Все, что происходит после вакцинации в течение 30 суток – будь-то госпитализация, или летальный исход, требует расследования со стороны группы оперативного реагирования на случай неблагоприятно события после иммунизации", – добавила врач .

Тимко-Иванченко отметила, что не все, что случается с человеком после прививки, является вследствие вакцинации.

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Почему мужчину с сопутствующими заболеваниями допустили к прививке

Тимко-Иванченко рассказала, что о проблемах с сердцем, которые были у мужчины, стало известно только после его смерти и вскрытия. Она отметила, что люди, имеющие хронические заболевания дыхательной или сердечно-сосудистой системы, могут прививаться. Поэтому заболевания мужчины не были бы противопоказанием к вакцинации от коронавируса. Прививки не могут делать только человеку, который имеет аллергию на какой-то компонент вакцины или находится в периоде острого заболевания.

У нас не вакцинируют беременных и детей до 18 лет. Другие заболевания в стадии ремиссии, то есть, когда нет острого периода, не являются противопоказанием к вакцинации,

– отметила эпидемиолог.

Эпидемиолог добавила, что перед вакцинацией не нужно сдавать никаких тестов, анализов или как-то готовиться.

"Если человек на момент вакцинации чувствует себя хорошо, не имеет повышенной температуры тела, иные жалоб, тогда можно делать прививки. Перед тем, как вакцинироваться, человек разговаривает с врачом, ее осматривают и она подписывает информированное согласие", – рассказала врач.

Тимко-Иванченко отметила, что прививки – не оперативное вмешательство, а обычная манипуляция, которая происходит во всем мире.

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Обратите внимание! По состоянию на 19 апреля первую дозу вакцины от коронавируса получили более 34,98 тысячи жителей Львовщины. За каждым, кому сделали прививку, в течение 3 дней должен следить семейный врач. Медик обязан позвонить пациенту и спросить о его самочувствии.