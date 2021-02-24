В медучреждениях Львова создали 10 мобильных бригад и обустроили 10 стационарных пунктов вакцинации. Город уже полностью готов к началу вакцинации от коронавируса.

Во Львове предусмотрели выплаты для медиков, которых привлекут к процессу вакцинации. Вакцины ожидают получить в начале марта.

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Сначала будут вакцинировать медиков

Мэр Львова Андрей Садовый осмотрел один из пунктов вакцинации, которые разместили во второй городской поликлинике. Он рассказал, что в городе создали 10 таких пунктов и 10 мобильных бригад. Они закреплены за львовскими больницами и в первую очередь будут вакцинировать медиков, которые работают с больными коронавирусом.

Этот пункт (во 2 городской поликлинике – 24 канал) будет привлечен к вакцинации жителей города Львова. Начинаем с людей старшего возраста, с 80+. Все есть, что нужно, есть лифт, можно сюда спуститься, можно раздеться. Мы выдерживаем все нормы,

– рассказал Садовый.

По словам мэра, Львов ожидает получить вакцины в начале марта. Тогда же должен начаться процесс вакцинации.

В пунктах вакцинации созданы специальные условия. Здесь есть отдельные вход и выход и 3 зоны – зона подготовки к вакцинации, где будут осматривать больных, зона вакцинации и зона отдыха, где пациент после прививки будет отдыхать в течение 30 минут.

"Также в поликлинике есть соответственно обученные люди, есть дефибрилляторы, потому что могут быть разные ситуации. Медики готовы, наши мобильные группы были на учениях в Киеве. На первом этапе вакцина будет доступна для медиков, работающих с больными COVID-19", – добавил Садовый.

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Смотрите фото из пункта вакцинации во 2 городской поликлинике / Фото Романа Балука

Вакцина для львовян будет бесплатной

Мэр рассказал, что 23 февраля в Украину прилетела первая партия вакцин – 500 тысяч доз. По предварительным данным, на Львовщину должно поступить 42 тысячи доз вакцины.

Во Львове их будут хранить в Брюховичах, ведь там есть специально оборудованный медицинский склад, где, по словам городского главы, есть условия для сверхнизких температур, которые нужны для определенного вида вакцин.

Наши пункты обустроены на средства поликлиник, мы также предусмотрели средства в бюджете для дополнительного премирования работников. В процессе будем видеть, какие будут расходы. Сама вакцина для жителей будет бесплатной,

– подытожил мэр.

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В стационарных пунктах будет проходить второй этап вакцинации

По словам руководителя управления здравоохранения ЛГС Натальи Литвинской, мобильные бригады будут вакцинировать на временных пунктах прививки, а на стационарных – будет проходить второй этап вакцинации. Однако оба этапа, по рекомендации Минздрава, вероятно, будут проходить в одно время.

"Когда мы еще не имели информации о вакцинации и кто ее будет финансировать, мы утвердили городскую программу о материальном обеспечении первого этапа вакцинации. На нее выделили 1,3 миллиона гривен – это по 10 тысяч гривен каждому члену мобильной бригады", – отметила Литвинская.

Также деньги будут тратить на средства индивидуальной защиты, дезинфекционные средства, бензин и тому подобное.

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Как будет проходить вакцинация львовян

Львовян будут вакцинировать по предварительной записи. Людей в возрасте от 80 лет будут просить приходить в сопровождении, ведь им тяжело будет самостоятельно прийти в медучреждение. Сначала пациент будет попадать в зону ожидания, где его осмотрит врач. Если противопоказаний не выявят, человека переведут в зону вакцинации.

После вакцинации, данные о пациенте вносятся в электронную систему, и после прививки пациент попадает в 3 зону – ожидания или отдыха, где в течение 30 минут проводится наблюдение за пациентом, чтобы у него не было непредсказуемых событий после иммунизации,

– рассказала заместитель главного врача 2 городской поликлиники Татьяна Бессараб.

Если после прививки у пациента нет никаких нареканий, он может покинуть зону отдыха через отдельный выход. Также, по словам Бессараб, медики будут предупреждать о вероятных отдаленных последствиях вакцинации. Поэтому если у человека возникнет какая-то реакция в течение 30 минут после прививки, он должен сразу связаться со своим врачом и рассказать о своих симптомах, чтобы врач мог принять соответствующие действия.

По словам врача, нормальными реакциями после прививки являются боль или покраснение в месте укола, повышение температуры, лихорадка, озноб и общая слабость.



Сравнение вакцин против коронавируса / Источник ВОЗ / Инфографика 24 канала