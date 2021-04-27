Яворовский райсуд Львовской области признал 53-летнего мужчину виновным в жестоком обращении с животными. Он привязал к своему авто соседского пса и поехал, таща его за собой.

Инцидент произошел 6 января 2021 года. К счастью, пес выжил, однако получил травмы.

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Мужчина привязал к авто пса и поехал

Правоохранители в начале января 2021 года открыли уголовное производство касательно жестокого обращения с животными 53-летним жителем Новояворовска.

При рассмотрении дела мужчина полностью признал свою вину.

Он рассказал, что 6 января приехал к своей маме.

Женщина плакала и была очень расстроена, ведь соседский пес загрыз ее кур.

Муж ушел к соседу, но тот спал, и обвиняемый взял со двора его пса.

Затем он привязал пса цепью к своей машине Opel Zafira, чтобы вывезти его за село.

Пес был спокойным, а когда его привязали к авто, то лег на землю и никуда не хотел идти.

Несмотря на это, мужчина сел за руль и поехал из села Старычи в направлении Шкла. Он протянул собаку за собой около километра.

Обвиняемый остановил машину только, когда услышал, что другой водитель на дороге начал ему сигналить, а его пассажирка – кричать.

Остановившись, обвиняемый отцепил пса, и животное сразу убежало в кусты.

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Мужчина понимал, что пес мог погибнуть

Во время судебного заседания мужчина заявил, что впредь не будет совершать таких действий. Он попросил назначить ему минимальное наказание в виде штрафа. Также обвиняемый отметил, что понимал, что в результате инцидента пес мог погибнуть. Однако, к счастью, пес остался жив – его вылечили волонтеры.

Судья Марьяна Белецкая, исследовав материалы дела, признала мужчину виновным в жестоком обращении с животными и совершении покушения на преступление. Ему назначили наказание – 17 тысяч гривен штрафа.