Сотрудники СБУ задержали бывшего начальника одного из райотделов Главного управления МВД Львовщины. Он в течение 7 лет скрывался в России и находился в международном розыске.

В 2013 году бывший чиновник требовал взятку, и его разоблачили. Чтобы избежать ответственности, он сбежал в Россию. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба СБУ Львовщины.

Читайте также Брал взятку талонами на топливо: на Львовщине задержали главу райгосадминистрации – фото

Почему экс-начальник полиции сбежал в Россию

Бывший чиновник в 2013 году требовал 135 тысяч гривен взятки.

За эти деньги он обещал содействие в непривлечение к ответственности участников преступной группы.

Также он говорил, что в будущем не будет реагировать на деятельность этой группировки, которая, в частности, производила и продавала тяжелые наркотики.

Следователи разоблачили экс-руководителя райотдела полиции на взятке во время передачи денег.

Чтобы избежать правосудия, мужчина бежал в Россию.



Экс-чиновника разоблачили на взятке, и он сбежал в Россию / Фото СБУ Львовщины

Как задержали злоумышленника и что ему грозит

Сотрудники СБУ получили информацию, что экс-чиновник планирует вернуться на Львовщину. Его задержали на территории Украины.

Сейчас правоохранители расследуют дело о злоупотреблении властью и взяточничестве. Максимальное наказание, которое грозит за злоупотребление властью, – до 3 лет за решеткой и от 4,25 до 12,75 тысячи гривен штрафа.

В свою очередь, максимальное наказание за взяточничество – от 5 до 10 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.



Мужчина скрывался в России в течение 7 лет / Фото СБУ Львовщины



Правоохранители продолжают расследование / Фото СБУ Львовщины