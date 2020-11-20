Скрывался в России 7 лет: СБУ задержала экс-руководителя райотдела полиции Львовщины – фото
Сотрудники СБУ задержали бывшего начальника одного из райотделов Главного управления МВД Львовщины. Он в течение 7 лет скрывался в России и находился в международном розыске.
В 2013 году бывший чиновник требовал взятку, и его разоблачили. Чтобы избежать ответственности, он сбежал в Россию. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба СБУ Львовщины.
Читайте также Брал взятку талонами на топливо: на Львовщине задержали главу райгосадминистрации – фото
Почему экс-начальник полиции сбежал в Россию
- Бывший чиновник в 2013 году требовал 135 тысяч гривен взятки.
- За эти деньги он обещал содействие в непривлечение к ответственности участников преступной группы.
- Также он говорил, что в будущем не будет реагировать на деятельность этой группировки, которая, в частности, производила и продавала тяжелые наркотики.
- Следователи разоблачили экс-руководителя райотдела полиции на взятке во время передачи денег.
- Чтобы избежать правосудия, мужчина бежал в Россию.
Экс-чиновника разоблачили на взятке, и он сбежал в Россию / Фото СБУ Львовщины
Как задержали злоумышленника и что ему грозит
Сотрудники СБУ получили информацию, что экс-чиновник планирует вернуться на Львовщину. Его задержали на территории Украины.
Сейчас правоохранители расследуют дело о злоупотреблении властью и взяточничестве. Максимальное наказание, которое грозит за злоупотребление властью, – до 3 лет за решеткой и от 4,25 до 12,75 тысячи гривен штрафа.
В свою очередь, максимальное наказание за взяточничество – от 5 до 10 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.
Мужчина скрывался в России в течение 7 лет / Фото СБУ Львовщины
Правоохранители продолжают расследование / Фото СБУ Львовщины
Поделиться новостью