Прятался за помойками и делал вид, что больной: во Львове задержали грабителя – фото
Патрульные 14 декабря задержали предполагаемого грабителя. Злоумышленник похитил сумку у мужчины и спрятался за помойками. Когда он увидел правоохранителей, то начал делать вид, что ему плохо.
Инцидент случился на улице Дорошенко около 21:30. Грабителя помог задержать неравнодушный львовянин. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как злоумышленник ограбил мужчину
- Неравнодушный львовянин позвонил в полицию около 21:30. Мужчина рассказал, что преследует грабителя, который только на улице Дорошенко ограбил прохожего.
- Правоохранители передали ориентировку всем полицейским. На место происшествия выехали следователи.
- В центре Львова патрульные нашли мужчину, который был похож на грабителя, которого описал мужчина.
- Злоумышленник прятался за мусорными баками на улице Банковой. Мужчина, когда увидел патрульных, начал делать вид, что ему плохо и он присел, чтобы отдохнуть.
- Злоумышленник заметно нервничал. Рядом с ним лежала сумка, которую похитили у прохожего на Дорошенко.
- Правоохранители установили личность злоумышленника – им оказался 41-летний львовянин, которого уже неоднократно судили за грабеж и ношение холодного оружия.
- Позже 50-летний пострадавший узнал свои вещи и нападавшего. Он рассказал, что во дворе дома на улице Дорошенко неизвестный мужчина ударил его по голове и забрал сумку.
- Медики скорой оказали пострадавшему помощь, однако он отказался ехать в больницу.
- Правоохранители изъяли все вещественные доказательства, а злоумышленника доставили в участок.
Смотрите фото задержания предполагаемого грабителя / Фото полиции Львовщины
Что грозит злоумышленнику
Следователи открыли уголовное производство за грабеж. Санкция статьи предусматривает наказание – от 4 до 6 лет за решеткой.
Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Сейчас следователи продолжают проводить досудебное расследование.
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