Патрульные 14 декабря задержали предполагаемого грабителя. Злоумышленник похитил сумку у мужчины и спрятался за помойками. Когда он увидел правоохранителей, то начал делать вид, что ему плохо.

Инцидент случился на улице Дорошенко около 21:30. Грабителя помог задержать неравнодушный львовянин. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины. Интересно Замел следы: на Львовщине мужчина обокрал и сжег единственный магазин в селе – фото Как злоумышленник ограбил мужчину Неравнодушный львовянин позвонил в полицию около 21:30. Мужчина рассказал, что преследует грабителя, который только на улице Дорошенко ограбил прохожего.

Правоохранители передали ориентировку всем полицейским. На место происшествия выехали следователи.

В центре Львова патрульные нашли мужчину, который был похож на грабителя, которого описал мужчина.

Злоумышленник прятался за мусорными баками на улице Банковой. Мужчина, когда увидел патрульных, начал делать вид, что ему плохо и он присел, чтобы отдохнуть.

Злоумышленник заметно нервничал. Рядом с ним лежала сумка, которую похитили у прохожего на Дорошенко.

Правоохранители установили личность злоумышленника – им оказался 41-летний львовянин, которого уже неоднократно судили за грабеж и ношение холодного оружия.

Позже 50-летний пострадавший узнал свои вещи и нападавшего. Он рассказал, что во дворе дома на улице Дорошенко неизвестный мужчина ударил его по голове и забрал сумку.

Медики скорой оказали пострадавшему помощь, однако он отказался ехать в больницу.

Правоохранители изъяли все вещественные доказательства, а злоумышленника доставили в участок. Смотрите фото задержания предполагаемого грабителя / Фото полиции Львовщины Что грозит злоумышленнику Следователи открыли уголовное производство за грабеж. Санкция статьи предусматривает наказание – от 4 до 6 лет за решеткой. Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Сейчас следователи продолжают проводить досудебное расследование.