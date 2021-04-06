В ближайшее время во Львове изменят организацию движения на проблемных перекрестках. На самых проблемных из них проведут реконструкцию и полностью изменят принцип движения автомобилей.

Управление транспорта Львовского горсовета уже разработало перечень самых проблемных перекрестков города. Там планируют улучшить безопасность и пропускную способность.

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Специалисты определили 10 самых проблемных развязок

Специалисты определили 10 самых проблемных перекрестков, где часто случаются пробки и ДТП. Часть развязок требует только изменения разметки и установки знаков или светофоров. Однако во Львове также есть перекресток, где планируют провести реконструкцию и полностью изменить принцип движения автомобилей.

Любинская – Выговского. Руководитель управления транспорта ЛГС Орест Олеськив рассказал, что изначально на этом перекрестке планировали обустроить кольцо. Однако здесь оказалось недостаточно места для такой развязки. Поэтому сейчас планируют только усовершенствовать регулируемый перекресток, чтобы он стал неаварийным и было меньше пробок.

Руководитель управления транспорта ЛГС Орест Олеськив рассказал, что изначально на этом перекрестке планировали обустроить кольцо. Однако здесь оказалось недостаточно места для такой развязки. Поэтому сейчас планируют только усовершенствовать регулируемый перекресток, чтобы он стал неаварийным и было меньше пробок. Кульпарковская – Выговского. На этом кольцевом перекрестке часто бывают сильные пробки и мелкие ДТП. Поэтому здесь планируют обустроить турбокольцо, чтобы улучшить безопасность и ускорить движение на перекрестке. Для этого городской совет вскоре закажет проектно-сметную документацию. Реализовать проект планируют в 2022 году.

На этом кольцевом перекрестке часто бывают сильные пробки и мелкие ДТП. Поэтому здесь планируют обустроить турбокольцо, чтобы улучшить безопасность и ускорить движение на перекрестке. Для этого городской совет вскоре закажет проектно-сметную документацию. Реализовать проект планируют в 2022 году. Шевченко – Томашевская. На этом перекрестке хотят обустроить кольцо. В 2021 году мэрия закажет проект, чтобы иметь возможность реализовать его в 2022 году. Олеськив рассказал, что в Рясном планируют сделать движение на мосту на улице Шевченко более безопасным. Чтобы улучшить информативность для водителей, здесь установят знаки и нанесут разметку. Также планируют установить камеру фиксации скорости и обустроить регулируемый пешеходный переход.

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Стрыйская – Сахарова. Чтобы улучшить пропускную способность перекрестка и создать отдельную левоповоротную полосу для транспорта, что поворачивает на улицу Сахарова, в 2021 году здесь планируют перерисовать разметку. После этого проезжать перекресток станет значительно легче.

Чтобы улучшить пропускную способность перекрестка и создать отдельную левоповоротную полосу для транспорта, что поворачивает на улицу Сахарова, в 2021 году здесь планируют перерисовать разметку. После этого проезжать перекресток станет значительно легче. Кульпарковская – Наукова. Этот перекресток является также местом концентрации ДТП. Олеськив отметил, что большое количество ДТП случается из-за того, что машины едут на больших скоростях в направлении въезда в город. Поэтому там, вероятно, запретят левые повороты и обустроят разворот на перекрестке с улицей Трускавецкой.

Этот перекресток является также местом концентрации ДТП. Олеськив отметил, что большое количество ДТП случается из-за того, что машины едут на больших скоростях в направлении въезда в город. Поэтому там, вероятно, запретят левые повороты и обустроят разворот на перекрестке с улицей Трускавецкой. Родниковая – Химическая – Ерошенко – Под Дубом. В 2021 году здесь организуют движение разметкой и знаками. Позже мэрия закажет проектно-сметную документацию, чтобы полностью реконструировать этот перекресток.

В 2021 году здесь организуют движение разметкой и знаками. Позже мэрия закажет проектно-сметную документацию, чтобы полностью реконструировать этот перекресток. Лычаковская – Пасечная. Этот перекресток является одним из самых проблемных в городе. Городская комиссия по безопасности дорожного движения неоднократно рассматривала различные способы уменьшения здесь концентрации автомобилей. По словам Олеськива, окончательного решения пока нет. Вскоре Лычаковская администрация должна перенести газовую трубу, которая блокирует одну из полос движения.

Шевченко – Ковча. Здесь планируют построить мост, который должен нормировать движение автомобилей. Однако до реализации этого большого проекта на перекрестке хотят обустроить временное кольцо. По словам Олеськива, это будет пилотный проект статического урбанизма. На перекрестке установят пластиковые блоки и ограничитель по центру. Схему организации этого кольца рассмотрит комиссия по безопасности дорожного движения.

Здесь планируют построить мост, который должен нормировать движение автомобилей. Однако до реализации этого большого проекта на перекрестке хотят обустроить временное кольцо. По словам Олеськива, это будет пилотный проект статического урбанизма. На перекрестке установят пластиковые блоки и ограничитель по центру. Схему организации этого кольца рассмотрит комиссия по безопасности дорожного движения. Красной Калины – Стуса – Липовая Аллея. На этой развязке довольно часто случаются ДТП. Машины разгоняются на спуске с проспекта Красной Калины, поэтому на выезде на улицу Стуса часто случаются аварии. На этом перекрестке планируют установить светофор на пешеходном переходе и изменить организацию движения, чтобы обезопасить выезд с улицы Липовой Аллеи и разворот на улице Стуса.

На этой развязке довольно часто случаются ДТП. Машины разгоняются на спуске с проспекта Красной Калины, поэтому на выезде на улицу Стуса часто случаются аварии. На этом перекрестке планируют установить светофор на пешеходном переходе и изменить организацию движения, чтобы обезопасить выезд с улицы Липовой Аллеи и разворот на улице Стуса. Зеленая – Зубровская. Этот перекресток имеет усложненные левые повороты и замедляет движение по улице Зеленой. Поэтому здесь планируют установить светофор и нанести новую разметку.

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Управление транспорта выделило еще 6 развязок

Управление транспорта ЛГС выделило еще 6 транспортных развязок, требующих финансирования для реализации. В частности речь идет о перекрестке Городоцкая – Выговского.

В прошлом году мы улучшили движение, организовав постоянный зеленый свет для движения прямо на выезд из города. Но этот перекресток еще нуждается в совершенствовании – устроить пешеходные переходы и велопереезды,

– рассказал Олеськив.

Также в 2021 году Франковская райадминистрация несколько изменит организацию движения на перекрестке Кульпарковская – Антоновича – Окружная. По словам чиновника, там планируют отрезать выступ тротуара, что позволит выпрямить траекторию движения, особенно для общественного транспорта.

"И также планируется перераспределить движение по полосам, чтобы сделать его более упорядоченным, понятным и чтобы не создавать "бутылочного горла" на этом перекрестке", – добавил Олеськив.

Вскоре завершится разработка проектно-сметной документации на обустройство квазикольца на перекрестке Городоцкая – Сяйво. Разработку проекта финансирует застройщик "Риэл", строящий на территории молокозавода на Левандовке ЖК Riel City. В свою очередь, обустройство транспортной развязки будет происходить за деньги из городского бюджета.

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В этом году также готовится проектно-сметная документация для турбокольца на перекрестке княгини Ольги – Владимира Великого. Реализация этого проекта начнется в 2022 году.

На кольце Зеленая – Пасечная есть неравномерное распределение потоков, поэтому на улице Зеленой в направлении выезда из города образуется "бутылочное горло". Для улучшения организации движения на этом перекрестке закажут проектно-сметную документацию, а реализуют проект в 2022 году. Также городская комиссия по безопасности дорожного движения согласовала обустройство кольца на перекрестке Сиховская – Зеленая.

По словам Олеськива, самыми дешевыми проектами является реорганизация движения на перекрестках Стрыйская – Сахарова, Родниковая – Химическая Ерошенко, Шевченко – Ковча и Кульпарковская – Антоновича – Окружная. Самым дорогим проектом будет обустройство транспортной развязки на перекрестке улиц Сяйво – Городоцкая.