ГБР задержало чиновника Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. Военнослужащий систематически продавал предпринимателям краденое топливо на подпольных АЗС.

Руководителя Международного центра миротворчества и безопасности Яворивского полигона задержали во время получения платы за краденое топливо. Вскоре мужчине сообщат о подозрении.

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Военнослужащий продавал краденое топливо

Правоохранители установили, что чиновник военной академии систематически присваивал военное имущество.

По данным следствия, в течение 2020 – 2021 годов, используя свое служебное положение, военнослужащий продавал на территории воинской части краденое дизельное топливо.

Кроме этого, мужчина организовал на территории Яворовского района деятельность 2 незаконных АЗС.

Там он также продавал краденое топливо местным жителям.

По предварительной информации, ежемесячно мужчина получал прибыль около 200 тысяч гривен.

Служащего задержали во время получения платы за топливо – 38 тысяч гривен.

Все деньги изъяли.

Смотрите фото задержания военнослужащего / Фото Львовской облпрокуратуры

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Правоохранители проводят расследование

Сейчас правоохранители проводят расследование. Продолжаются обыски в военной академии и по месту жительства военнослужащего и людей, которые, вероятно, тоже были причастны к этому преступлению.

Следователи вскоре сообщат задержанному о подозрении в "получении неправомерной выгоды должностным лицом" и "завладении военным имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в условиях особого периода".

Затем райсуд решит вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. Также военнослужащего, вероятно, отстранят от должности. Если вину чиновника докажут в суде, ему будет грозить наказание – до 12 лет за решеткой.

Смотрите видео задержания военнослужащего: