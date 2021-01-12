Во Львове правоохранители сообщили о подозрении "надзирателю" Лычаковской исправительной колонии. Злоумышленник организовал преступную группу, которая продавала наркотики для заключенных.

37-летний "смотрящий" был организатором преступной группы, продававшей наркотики. Сообщниками злоумышленника были заключенные и жители области. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции

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Как "смотрящий" продавал наркотики в колонии

Участники преступной группы, которую организовал 37-летний "смотрящий" за Лычаковской исправительной колонией, занимались поставками наркотиков в исправительное учреждение. В состав группы входили осужденные и жители Львовщины.

По указанию организатора, его сообщники закупали наркотики и психотропные вещества.

Затем они перебрасывали "товар" через забор на территорию колонии.

Другие члены группировки собирали пакеты с наркотиками и продавали их заключенным.

Ежедневная прибыль составила почти 20 тысяч гривен.

Организатор контролировал все действия участников преступной группы.

Правоохранители 16 октября на одной из автозаправок возле Львова задержали 2 членов группировки.

Злоумышленники возвращались в город с очередной партией наркотиков, которые приобрели для продажи на территории колонии.

Во время обысков автомобиля, помещений и мест отбывания наказания злоумышленников правоохранители изъяли 500 таблеток "субитекса" и другие наркотики, "черновые" записи и мобильные телефоны.

Преступную группу организовал "смотрящий" за Лычаковской исправительной колонией / Фото Нацполиции

Что угрожает злоумышленникам

Правоохранители сообщили "смотрящему" за Лычаковской колонией о подозрении в создании преступной организации и незаконном приобретении и сбыте наркотиков.

Трем его сообщникам следователи сообщили о подозрениях в незаконном приобретении и сбыте наркотиков. Если вину злоумышленников докажут в суде, им будет грозить от 6 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Злоумышленникам уже сообщили о подозрении / Фото Нацполиции



Вскоре суд выберет злоумышленникам наказание / Фото Нацполиции