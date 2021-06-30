Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Ему грозит тюрьма.

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Мужчина продавал наркотики возле гимназии

Правоохранители установили, что ранее судимый 27-летний житель Стебника продавал возле гимназии и детсада наркосодержащие таблетки "Субитекс". Во время обысков в квартире наркодилера правоохранители обнаружили и изъяли:

таблетки "Субитекс";

пакеты с веществом, похожим на амфетамин;

несколько десятков наркосодержащих растений;

27 тысяч гривен, которые мужчина получил от продажи наркотиков;

Все вещи направили на экспертное исследование.

Смотрите фото обыска в квартире наркоторговца / Фото полиции Львовщины и Львовской прокуратуры

Наркоторговцу сообщили о подозрении

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в "незаконном производстве, приобретении, хранении или сбыте наркотиков, психотропов или их аналогов". Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Вскоре злоумышленнику изберут меру пресечения. Его планируют содержать под стражей.

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