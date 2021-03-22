Правоохранители сообщили о подозрениях 8 участникам преступной группировки. Злоумышленники поставляли наркотики в Лычаковскую исправительную колонию в больших объемах.

Правоохранители направили обвинительный акт на рассмотрение суда. Вскоре судья изберет злоумышленникам наказание. Интересно Продавал амфетамин: во Львове СБУ задержала офицера военной академии – фото Злоумышленники сбывали наркотики в больших объемах Правоохранители установили, что преступную группу организовал 38-летний "смотрящий" за Лычаковской исправительной колонией.

Злоумышленники поставляли на территорию учреждения наркотики в больших объемах.

Товар перебрасывали на территорию колонии, где его принимали заключенные участники группировки. Затем они распределяли наркотики между другими арестантами.

В состав преступной группы входили 8 человек, 4 из которых были неоднократно судимы.

У каждого члена группировки были четко определены роли – кто-то занимался приобретением и перевозкой наркотиков, другие отвечали за распространение и контроль денег.

Во время обысков правоохранители изъяли более 500 таблеток "субитекса", марихуану, мобильные телефоны с контактами поставщиков и черновые записи.

Мужчины поставляли наркотики в исправительную колонию / Фото полиции Львовской области Читайте также В Ровненской области "нарковечеринка" закончилась комой подростка: его товарищи также в больнице Злоумышленникам сообщили о подозрениях Правоохранители сообщили о подозрениях всем 8 злоумышленникам: организатору – за "создание преступной организации" и "незаконное производство, хранение, перевозку или сбыт наркотиков, психотропов или их аналогов";

всем остальным участникам преступной организации – за "незаконное производство, хранение, перевозку или сбыт наркотиков, психотропов или их аналогов". Обвинительный акт в отношении всех злоумышленников направили в суд.

Вскоре суд изберет злоумышленникам наказание / Фото полиции Львовщины