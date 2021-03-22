Продавали наркотики в исправительной колонии: на Львовщине задержали преступную группу – фото
Правоохранители сообщили о подозрениях 8 участникам преступной группировки. Злоумышленники поставляли наркотики в Лычаковскую исправительную колонию в больших объемах.
Источник:полиция Львовской области
Правоохранители направили обвинительный акт на рассмотрение суда. Вскоре судья изберет злоумышленникам наказание.
Интересно Продавал амфетамин: во Львове СБУ задержала офицера военной академии – фото
Злоумышленники сбывали наркотики в больших объемах
- Правоохранители установили, что преступную группу организовал 38-летний "смотрящий" за Лычаковской исправительной колонией.
- Злоумышленники поставляли на территорию учреждения наркотики в больших объемах.
- Товар перебрасывали на территорию колонии, где его принимали заключенные участники группировки. Затем они распределяли наркотики между другими арестантами.
- В состав преступной группы входили 8 человек, 4 из которых были неоднократно судимы.
- У каждого члена группировки были четко определены роли – кто-то занимался приобретением и перевозкой наркотиков, другие отвечали за распространение и контроль денег.
- Во время обысков правоохранители изъяли более 500 таблеток "субитекса", марихуану, мобильные телефоны с контактами поставщиков и черновые записи.
Мужчины поставляли наркотики в исправительную колонию / Фото полиции Львовской области
Читайте также В Ровненской области "нарковечеринка" закончилась комой подростка: его товарищи также в больнице
Злоумышленникам сообщили о подозрениях
Правоохранители сообщили о подозрениях всем 8 злоумышленникам:
- организатору – за "создание преступной организации" и "незаконное производство, хранение, перевозку или сбыт наркотиков, психотропов или их аналогов";
- всем остальным участникам преступной организации – за "незаконное производство, хранение, перевозку или сбыт наркотиков, психотропов или их аналогов".
Обвинительный акт в отношении всех злоумышленников направили в суд.
Вскоре суд изберет злоумышленникам наказание / Фото полиции Львовщины
Поделиться новостью