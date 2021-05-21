Четырем правоохранителям уже сообщили о подозрении. Еще двух злоумышленников объявили в розыск.
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Правоохранители продавали наркотики и подделывали уголовные дела
- По данным следствия, заместитель начальника отдела криминальной полиции вместе с работниками подразделения и бывшим правоохранителем продавали во Львове наркотики.
- Кроме этого, злоумышленники фальсифицировали уголовные производства, чтобы улучшить свои показатели работы.
- Они искусственно создавали доказательства и привлекали к уголовной ответственности невиновных людей.
- В частности, правоохранители подкупали потенциальных задержанных.
- Полицейские давали им наркотики, чтобы те признали свою вину в различных уголовных правонарушениях.
- Следователи провели обыски по месту работы и жительства правоохранителей.
Правоохранители фальсифицировали уголовные дела / Фото Офиса Генпрокурора
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Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство по 4 статьям Уголовного кодекса:
- незаконное хранение, перевозка, сбыт наркотиков и психотропных веществ;
- служебный подлог;
- получение неправомерной выгоды;
- сознательное привлечение невиновного к уголовной ответственности.
Сейчас следователи уже сообщили о подозрении 3 правоохранителям и 1 бывшему полицейскому. Двух злоумышленников объявили в розыск.
Досудебное расследование продолжается. Вскоре мужчин отстранят от должностей и изберут им меры пресечения. Также следователи пытаются установить других соучастников преступлений.
Расследование проводили следователи ГБР, СБУ и Львовского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции.
Двоих злоумышленников объявили в розыск / Фото Офиса Генпрокурора
Правоохранители продолжают проводить расследование / Фото Офиса Генпрокурора