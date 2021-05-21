Продавали наркотики и подделывали уголовные дела: во Львове разоблачили группу полицейских

Сотрудники ГБР и СБУ разоблачили правоохранителей, которые продавали наркотики. Кроме этого, злоумышленники фальсифицировали уголовные производства и задерживали невиновных людей, чтобы улучшить свои показатели работы.

Четырем правоохранителям уже сообщили о подозрении. Еще двух злоумышленников объявили в розыск.

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Правоохранители продавали наркотики и подделывали уголовные дела

По данным следствия, заместитель начальника отдела криминальной полиции вместе с работниками подразделения и бывшим правоохранителем продавали во Львове наркотики.

Кроме этого, злоумышленники фальсифицировали уголовные производства, чтобы улучшить свои показатели работы.

Они искусственно создавали доказательства и привлекали к уголовной ответственности невиновных людей.

В частности, правоохранители подкупали потенциальных задержанных.

Полицейские давали им наркотики, чтобы те признали свою вину в различных уголовных правонарушениях.

Следователи провели обыски по месту работы и жительства правоохранителей.

Правоохранители фальсифицировали уголовные дела / Фото Офиса Генпрокурора

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство по 4 статьям Уголовного кодекса:

незаконное хранение, перевозка, сбыт наркотиков и психотропных веществ;

служебный подлог;

получение неправомерной выгоды;

сознательное привлечение невиновного к уголовной ответственности.

Сейчас следователи уже сообщили о подозрении 3 правоохранителям и 1 бывшему полицейскому. Двух злоумышленников объявили в розыск.

Досудебное расследование продолжается. Вскоре мужчин отстранят от должностей и изберут им меры пресечения. Также следователи пытаются установить других соучастников преступлений.

Расследование проводили следователи ГБР, СБУ и Львовского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции.



Двоих злоумышленников объявили в розыск / Фото Офиса Генпрокурора

Правоохранители продолжают проводить расследование / Фото Офиса Генпрокурора