Правоохоронці повідомили про підозри 8 учасникам злочинного угруповання. Зловмисники постачали наркотики у Личаківську виправну колонію у великих обсягах.

Правоохоронці скерували обвинувальний акт на розгляд суду. Невдовзі суддя обере зловмисникам покарання. Цікаво Продавав амфетамін: у Львові СБУ затримала офіцера військової академії – фото Зловмисники збували наркотики у великих обсягах Правоохоронці встановили, що злочинну групу організував 38-річний "смотрящий" за Личаківською виправною колонією.

Зловмисники постачали на територію установи наркотики у великих обсягах.

Товар перекидали на територію колонії, де його приймали ув'язнені учасники угруповання. Потім вони розподіляли наркотики між іншими арештантами.

До складу злочинної групи входили 8 людей, 4 з яких були неодноразово судимі.

В кожного члена угруповання були чітко визначені ролі – хтось займався придбанням та перевезенням наркотиків, інші – відповідали за розповсюдження та контроль грошей.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 500 таблеток "субітексу", марихуану, мобільні телефони з контактами постачальників та чорнові записи.

Чоловіки постачали наркотики до виправної колонії / Фото поліції Львівщини Читайте також На Рівненщині "нарковечірка" закінчилася комою підлітка: його товариші також у лікарні Зловмисникам повідомили про підозри Правоохоронці повідомили про підозри усім 8 зловмисникам: організатору – за "створення злочинної організації" та "незаконне виробництво, зберігання, перевезення чи збут наркотиків, психотропів або їх аналогів";

усім іншим учасникам злочинної організації – за "незаконне виробництво, зберігання, перевезення чи збут наркотиків, психотропів або їх аналогів". Обвинувальний акт щодо усіх зловмисників скерували до суду.

Невдовзі суд обере зловмисникам покарання / Фото поліції Львівщини