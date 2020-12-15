На дорогах Львовщины 16 декабря будет туман и гололедица, поэтому нужно быть внимательными на дорогах. Однако во Львове и области немного потеплеет.

На Львовщине ожидают опасные природные явления – на дорогах будут гололедица и туман видимостью 200 – 500 метров. Уровень опасности – желтый. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

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Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 16 декабря

Синоптики прогнозируют, что на Львовщине 16 декабря будет туманная, относительно теплая погода. Существенных осадков во Львове и области не предусматривают.

Синоптики предупреждают об опасных природных явлениях. На дорогах Львовщины будет сохраняться гололедица и туман видимостью 200 – 500 метров. Ночью и утром возможен слабый гололед.

Ветер южной четверти, умеренный. Атмосферное давление будет расти, однако относительная влажность воздуха существенно не изменится.

Ночью во Львове и области температура составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем температура будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла.

Обратите внимание! На дорогах Львовщины 16 декабря будет гололедица и туман видимостью 200 – 500 метров. Поэтому водители и пешеходы, чтобы сохранить свое и чужое здоровье и жизнь, должны соблюдать простые правила и быть внимательными на дорогах.