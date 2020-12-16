Синоптики прогнозируют, что 17 декабря на дорогах Львовщины будет туман и гололед, поэтому людям нужно быть внимательными во время движения. Атмосферное давление будет расти, а потепления ждать пока не стоит.

На дорогах Львова и области будут гололедица и туман видимостью 200 – 500 метров. Уровень опасности – желтый. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

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Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 17 декабря

Синоптики прогнозируют, что на Львовщине 17 декабря будет облачно с прояснениями. Осадков во Львове и области не предвидится.

Утром и в первой половине дня на дорогах Львовщины будет туман видимостью 200 – 500 метров. На некоторых участках дорог сохранится гололедица.

Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

Ночью во Львове и области температура составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем температура будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла.

Обратите внимание! На дорогах Львова и области 17 декабря сохранится гололедица и туман видимостью 200 – 500 метров. Поэтому водители и пешеходы, чтобы сохранить свое и чужое здоровье и жизни, должны придерживаться простых правил и быть внимательными на дорогах.