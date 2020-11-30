Синоптики прогнозируют туман и гололед на дорогах Львова. До конца суток 30 ноября и утром 1 мая в городе будет туман, видимость 200 – 500 метров.

В течение 1 – 4 декабря на Львовских дорогах будет гололедица, а туман – 30 ноября и 1 декабря. Об этом рассказали во Львовском региональном центре по гидрометеорологии, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Прогноз погоды во Львове на 1 декабря

Во Львове 1 декабря будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Синоптики прогнозируют ночью и утром туман, а на дорогах – гололед.

Ветер юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью 7 – 9 градусов мороза, а днем ​​– от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.



Львовская мэрия призывает всех учитывать прогноз погоды и быть осторожными во время движения. В частности, водители должны выбирать умеренную скорость и соблюдать безопасную дистанцию ​​между автомобилями и включать фары. В свою очередь, пешеходам необходимо носить обувь с нескользкой подошвой и переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах.