Синоптики прогнозируют туман и гололед на дорогах Львова. 3 декабря существенных осадков не будет, однако потепления ждать не стоит.

На львовских дорогах 3 декабря будет гололедица. Синоптики также предупреждают о тумане на дорогах, видимостью 500 – 1000 метров. Об этом в фейсбуке рассказала пресс-служба Львовского гидрометцентра.

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Во Львове 3 декабря существенных осадков не будет. Синоптики прогнозируют ночью и утром туман, а на дорогах – гололедицу.

Ветер юго-восточный, ночью слабый, а днем – порывистый. Температура ночью составит 4 – 9 градусов мороза, а днем – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Ухудшение видимости в тумане составит 500 – 1000 метров. Атмосферное давление будет падать, а относительная влажность существенно не изменится.

Обратите внимание! Учитывайте прогноз погоды и будьте осторожными во время движения. В частности, водители должны выбирать умеренную скорость и соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями и включать фары. В свою очередь, пешеходам необходимо носить обувь с нескользкими подошвами и переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах.