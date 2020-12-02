Туман и мороз: прогноз погоды во Львове на 3 декабря
Синоптики прогнозируют туман и гололед на дорогах Львова. 3 декабря существенных осадков не будет, однако потепления ждать не стоит.
На львовских дорогах 3 декабря будет гололедица. Синоптики также предупреждают о тумане на дорогах, видимостью 500 – 1000 метров. Об этом в фейсбуке рассказала пресс-служба Львовского гидрометцентра.
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Прогноз погоды во Львове на 1 декабря
Во Львове 3 декабря существенных осадков не будет. Синоптики прогнозируют ночью и утром туман, а на дорогах – гололедицу.
Ветер юго-восточный, ночью слабый, а днем – порывистый. Температура ночью составит 4 – 9 градусов мороза, а днем – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Ухудшение видимости в тумане составит 500 – 1000 метров. Атмосферное давление будет падать, а относительная влажность существенно не изменится.
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